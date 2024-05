Politie vindt gestolen bestelbus terug, eigenaar wist niet dat die gejat was

De politie heeft zondagavond een man aangehouden in Roosendaal na een achtervolging. De bestuurder van een bestelbus trok de aandacht van de agenten, waarop zij besloten achter de man aan te gaan. De bestuurder besloot vervolgens het gaspedaal in de trappen.



De politie schrijft op Facebook dat de man nog voordat ze een stopteken konden geven, op de vlucht sloeg. Het busje ging er met hoge snelheid vandoor. Meerdere eenheden gingen achter de automobilist aan.



In de wijk Kalsdonk reed de man een doodlopende straat in, waar hij tot stilstand kwam. De bestuurder besloot alsnog een vluchtpoging te doen en nam de benen. Korte tijd later is hij alsnog aangehouden.



Na een kort onderzoek werd duidelijk waarom de man haast had; het busje waarin hij reed, was dezelfde avond gestolen in Yerseke. Volgens Omroep Zeeland heeft de eigenaar niet doorgehad dat zijn bestelbus weg was, tot de politie contact met hem opnam. Inmiddels is er aangifte gedaan.



De bestuurder wordt strafrechtelijk vervolgd.

