Amerikaanse interviewer test pro-Palestijnse studenten op kennis over de zaak

Laten we eens kijken hoeveel studenten eigenlijk weten waar ze voor staan.De Amerikaanse interviewer en komiek Zach Sage Fox interviewde pro-Palestijnse studenten. "Laten we eens kijken hoeveel studenten eigenlijk weten waar ze voor staan." De interviewer onderzocht de kennis van studenten over de geschiedenis van het conflict tussen Israël en Palestina, en andere gerelateerde onderwerpen. Studenten die de vraag correct beantwoordden, ontvingen 100 dollar.Een student kreeg de vraag of ze de leus 'from the river to the sea, Palestina will be free' heeft uitgesproken. "Welke zee en welke rivier dan?", vroeg de interviewer. Een antwoord op die vraag bleef echter uit.