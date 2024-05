Rock, ballads of Nederlandse meezingers: wat is de muzieksmaak van een koe?

Niet optreden voor mensen, maar voor koeien. Muzikant Flavia Faas doet het met haar concert Loei!, waarin ze op zoek gaat naar de muzieksmaak van koeien. Deze herkauwers hebben namelijk ook gevoelens en reageren sterk op muziek. Als ze het leuk vinden blijven ze staan, is het niks dan lopen ze rustig weg.



Het klinkt misschien een beetje gek: muziek maken voor koeien. Maar volgens musicus en componist Faas is het niet zo bizar. "We spelen alleen maar voor mensen, maar waarom niet voor dieren?" Ze wil mensen aansporen om zich in te leven in een dier. "Het publiek moet ook kijken wat er in de koe omgaat tijdens de voorstelling."



De ene koe is de andere niet, dus reageren de koeien ook verschillend. "Als een koe de muziek leuk vindt dan blijft die staan en als een koe het niet leuk vindt, loopt het dier weg." Het is volgens Faas ook heel anders om voor koeien te spelen. "Het is een heel eerlijk publiek."



Boerin Roos Smit vindt het concert wel een grappig idee en denkt dat Faas ergens wel gelijk kan hebben in haar theorie. "Ik ben er op gaan letten en de begroeting van een koe klinkt inderdaad wat anders."

