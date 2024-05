I’m lovin’ it! Deze eend broedt ieder jaar in een bloembak bij de Mc Donald’s in Kampen

,,Daar is ze weer. De eend van de Mac”, zegt de dierenambulance van Kampen op Instagram. Ieder jaar brengen de medewerkers een bezoekje aan de Mc Do

Reacties

20-05-2024 13:40:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.760

OTindex: 94.956

Quote:

Deze eend broedt ieder jaar in een bloembak



Zooo schattig, die eendenkuikens, (pulletjes) tussen de viooltjes..... Zooo schattig, die eendenkuikens, (pulletjes) tussen de viooltjes.....

20-05-2024 15:23:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.891

OTindex: 28.428

wie was hier de dierenambulance van Kampen???? Enwas hier de dierenambulance van Kampen????

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: