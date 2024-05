Pools meisje van 13 tijdens schoolreis bevallen, politie doet onderzoek

Een 13-jarig Pools meisje is deze week tijdens een schoolreisje bevallen, heeft de Poolse politie bekendgemaakt. Omdat seks met een persoon jonger dan 15 jaar in Polen strafbaar is, is de politie een onderzoek gestart.



De jonge moeder ligt op dit moment in een ziekenhuis in de Poolse stad Oswiecim. Haar toestand is stabiel. Haar baby heeft volgens de politie gezondheidscomplicaties en is overgebracht naar een ziekenhuis in Krakau.



Het meisje, afkomstig uit de regio Mazoviƫ, waar ook Warschau onder valt, verbleef met haar klas in een groepsverblijf zo'n 50 kilometer ten westen van Krakau. Het kind voelde zich in de avond slecht en beviel vervolgens in de badkamer. De leraren van het meisje belden de hulpdiensten.



In Polen kunnen mensen van 17 of ouder worden veroordeeld tot celstraffen voor seks met iemand onder de 15 jaar. Er staan straffen op van twee tot twaalf jaar. Als de dader jonger is dan 17 jaar, besluit de jeugdrechtbank over een mogelijke straf.

Reacties

19-05-2024 10:32:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.995

OTindex: 91.126

Ach jee. Met 13 is je lichaam nauwelijks volgroeid.

Gelukkig was er bij de bevalling geen complicatie.

Maar waarom heeft niemand iets gemerkt? Geen dikke buik? Geen krampen/weeen?

19-05-2024 10:55:02 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.234

OTindex: 1.094

@allone , met sinterklaas had ze een W gekregen want daar zit de meeste chocola in , denkt iedereen.

19-05-2024 11:18:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.995

OTindex: 91.126



200 gram is 200 gram



Laatste edit 19-05-2024 11:19 @Buick : die kunnen dan niet rekenen.200 gram is 200 gram

19-05-2024 11:32:50 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.756

OTindex: 94.943



Want die W is veel dunner dan die I, die zó dik is dan je je tanden erop breekt.

Dan is de veel dunnere W een stuk prettiger om te eten.

Misschien zijn de W en de M daarom wel favoriet?



Maar... arm meisje! Wat een zorgen op zo'n jonge leeftijd. En ook nog eens een baby die niet echt gezond is, hoeveel kan een mens verdragen......



Laatste edit 19-05-2024 11:34 @Buick : Ik zou ook liever een W krijgen in plaats van zo'n magere I.Want die W is veel dunner dan die I, die zó dik is dan je je tanden erop breekt.Dan is de veel dunnere W een stuk prettiger om te eten.Misschien zijn de W en de M daarom wel favoriet?Maar... arm meisje! Wat een zorgen op zo'n jonge leeftijd. En ook nog eens een baby die niet echt gezond is, hoeveel kan een mens verdragen......

19-05-2024 13:26:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.874

OTindex: 28.428

Ik ga op schoolreis en kom terug met....

19-05-2024 17:25:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.874

OTindex: 28.428

@allone : Uiteraard. Maar als het er meer zijn, en bovendien van een ander leeftijd, dan waarmee je vertrokken bent, dien je je toch een beetje achter de oren te krabben.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: