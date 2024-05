Jongen met knipfobie krijgt te horen dat hij van school wordt gestuurd als hij zijn lange lokken niet afknipt

Farouk James heeft om medische vrijstelling van de strenge regels gevraagd en gaat naar de lessen in vlechten, maar de school staat erop dat hij eruit wordt gezet als hij zijn haar niet kort knipt.Een 12-jarige jongen met een fobie voor kortgeknipt haar zegt dat hij van school kan worden gestuurd als hij zijn lange lokken niet laat afknippen.Farouk James heeft nooit meer dan een knipbeurt gehad en zijn haar tot aan zijn middel is nu zo indrukwekkend dat hij meer dan 250.000 volgers op Instagram heeft. Bij de schooljongen is de diagnose tonsurefobie, angst voor knipbeurten en slaapstoornis-narcolepsie gesteld, waardoor hij ook levendige nachtmerries heeft over het laten knippen van zijn haar.Maar ondanks het verzoek om een ​​medische vrijstelling van de strikte regels voor kort haar toen hij afgelopen september naar zijn nieuwe school ging, zegt Farouk – die al verschillende keren heeft vastgezeten vanwege zijn enorme manen – dat hem is verteld dat hij eruit zal worden gezet als hij zich niet laat knippen.Maar Farouk weigert zijn lange lokken af ​​te laten knippen.Hij gaat zelfs naar school met zijn haar netjes in vlechten vastgebonden, maar de Londense school heeft hem verteld dat dit nog steeds onaanvaardbaar is omdat ‘vlechten’ niet is toegestaan ​​en dat zijn haar tot boven zijn kraag moet komen.Farouk zei in de kindershow FYI van Sky News: “In de zwarte Britse cultuur hebben zwarte jongens vlechten.“Ik heb tonsuurfobie en ook narcolepsie, wat betekent dat ik gemakkelijk in een diepe slaap val, en die houden verband met elkaar. Ik kan gruwelijke dromen hebben dat mijn haar wordt afgeknipt.’Hij zegt dat hoewel artsen veel aantekeningen en updates naar de school van zijn zoon in Londen hebben gestuurd, “ze het duidelijk niet geloven, ze denken dat het slechts een fase is, een dekmantel om mezelf op school te houden.“Ik heb onlangs arrestaties gekregen vanwege mijn haar. De eerste straf was een hechtenis van een half uur, daarna een hechtenis van een uur, en deze week vrijdag kreeg ik een hechtenis van twee uur.“Dat leidt uiteindelijk tot isolatie, schorsing en uiteindelijk uitzetting.”Ook de Londense school zegt dat ‘vlechten’ in strijd is met de regels.