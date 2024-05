Man gered die vier dagen levend begraven werd: politie kon zijn noodkreten horen

In Moldaviƫ is een 62-jarige man bevrijd die vier dagen lang levend begraven lag. De politie kon de noodkreten van de zestiger horen tijdens de onder

18-05-2024 10:13:16

Begraven? Een kelder is geen graf. Ik vroeg me al af of en hoe je onder de aarde 4 dagen kunt ademhalen.

Vreselijk verhaal natuurlijk, maar of dat nu zo raar is?

Gelukkig is er nog iemand gered.