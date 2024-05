Wedstrijd in de MLS ligt minutenlang stil door… ongrijpbare wasbeer: “Geef hem een contract!”

Ongewone taferelen woensdagavond in het competitieduel in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) tussen Philadelphia Union en New York City FC. Een

Reacties

17-05-2024 12:16:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.858

OTindex: 28.428

Tsja, achter (wilde) beesten aan vangen wil nog wel eens hilarische taferelen opleveren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: