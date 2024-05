Niet-schuwe wolf lijkt te zijn gevoerd met frikandellen en hamburgers

De wolf in de noordelijke Veluwe die afwijkend gedrag vertoont en niet meer schuw is, lijkt te zijn gevoerd met hamburgers en frikandellen. Dat suggereert de Gelderse provinciebestuurder Harold Zoet.

In een provinciale vergadering over het besluit om deze wolf te beschieten met een paintballgeweer, gaf de provinciebestuurder aan dat er in het gebied hamburgers en frikandellen waren gevonden.



Deskundigen vrezen al langer dat een of enkele wolven in het gebied worden gevoerd door mensen om ze te lokken. Dat is gevaarlijk, omdat het ertoe leidt dat een wolf mensen dan kan gaan opzoeken.



Van nature heeft een mens in de praktijk weinig te vrezen van een wolf, omdat het dier schuw is en mensen dus normaal gesproken zal vermijden. Als het dier dat niet meer doet, wordt de kans op ontmoetingen tussen mens en wolf groter, waarbij ook het risico op gevaarlijke ontmoetingen toeneemt. Als een wolf een mens zou aanvallen, zou dat fatale gevolgen kunnen hebben.



De provincie besloot daarom onlangs dat de wolven in het gebied mogen worden beschoten met een paintballgeweer. Op die manier zou het dier niet gewond of gedood kunnen worden, maar zal het wel opnieuw mensen gaan vermijden, is de gedachte.

Reacties

15-05-2024 16:07:56 klok

Erelid



T Welke idioten bedenken dan ook dat het een goed idee is om een wolf te voeren en wat is het idee erachter? Het is en blijft een wild dier, die kun je echt niet tam maken en als huisdier meenemen

15-05-2024 17:50:08 Mamsie

Oudgediende



@klok : En dan ook nog het dier volgooien met fast-food, lekker vet en zout, jakkie!

15-05-2024 18:44:20 allone

Oudgediende



Hoe weten ze dat t eten voor de wolf bedoeld was?



Laatste edit 15-05-2024 18:44 @Mamsie : misschien proberen ze hem te vergiftigen?Hoe weten ze dat t eten voor de wolf bedoeld was?

