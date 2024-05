Celstraf voor man die ex stalkt met honderden berichten in paar maanden tijd

MONSTER - Honderden belletjes plegen, airtags plaatsen en schieten met een vuurwapen in de straat waar je ex zich ook bevindt. Dat deed een 31-jarige man uit Monster bij zijn ex-vrouw nadat zij de relatie had beƫindigd. De rechtbank heeft de man maandag veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Ook mag de man drie jaar lang geen contact opnemen met het slachtoffer of in de buurt van haar woning komen.

De man uit Monster en zijn vriendin waren een paar jaar samen totdat de vrouw geen heil meer zag in de relatie. In die jaren ging het al vaker niet goed. Af en toe was het uit en daarna weer aan. En de man zou de vrouw een paar keer mishandeld hebben.

Nadat ze de relatie had beƫindigd, kreeg de vrouw honderden berichten van haar ex-man. In een periode van drie maanden tijd heeft de man vanuit de gevangenis 289 keer gebeld naar haar. Ook heeft hij honderden mailtjes en berichtjes gestuurd. Volgens de rechtbank was de toon van de berichten zeer bedreigend en intimiderend.



Daarnaast heeft de man airtags geplaatst en geschoten met een vuurwapen in de straat waar het slachtoffer op dat moment was. In december 2021 heeft de verdachte de vrouw opgewacht en haar met haar hoofd tegen een auto geslagen en haar een kopstoot gegeven.

Het slachtoffer zou ook honderd belpogingen hebben gedaan naar de man, maar dat staat volgens de rechtbank niet in verhouding tot het aantal keer bellen door de verdachte. Daarnaast heeft de vrouw haar ex ook nog twee keer opgezocht in de gevangenis en wilde haar aangifte tegen hem intrekken. Volgens de rechtbank deed zij dit onder druk van de verdachte en niet vrijwillig.



De rechtbank vindt de combinatie van de strafbare gedragingen van de man zorgelijk. Ook blijkt dat de verdachte eerder is veroordeeld wegens strafbare feiten en nog in een proeftijd liep. Daarnaast rekent de rechtbank het de man aan dat hij geen verantwoording neemt voor zijn gedrag en zichzelf presenteert als slachtoffer en de schuld bij de vrouw legt.



Tijdens de zitting twee weken geleden eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van veertien maanden, waarvan zeven maanden voorwaardelijk, en een contact- en locatieverbod van drie jaar. Maandag blijkt dat de rechtbank een hogere straf passend vindt en veroordeelde de man tot een celstraf van achttien maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk.



Aan het voorwaardelijke deel zit het volgen van een training in agressiebeheersing en het verplicht inspannen voor het vinden van werk of een opleiding verbonden. Ook mag de verdacht zich drie jaar lang niet in een straal van 250 meter van de woning van het slachtoffer bevinden en contact met haar opnemen.

Hij zat al in de gevangenis. Ik heb niet de indruk dat dat helpt.

