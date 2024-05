Drie zoenen, of toch een knuffel? Olifanten leggen liever een drol als ze een soortgenoot ontmoeten

Je kent de ongemakkelijke situatie vast wel. Wil jij drie zoenen geven als begroeting, wil de ander het houden bij een knuffel. Mensen blijken niet de enigen die kunnen twijfelen als ze anderen tegenkomen. Zelfs olifanten, zo’n beetje de intelligentste dieren op aarde, hebben een scala aan begroetingen. En die blijken niet allemaal even fris.



Onderzoekers van de universiteit van Wenen hebben ontdekt dat olifanten zo’n twintig manieren van groeten hebben als ze soortgenoten tegenkomen. Dat is afhankelijk van het geslacht van de ander, maar ook van de manier waarop ze naar elkaar kijken. Zo’n groet is nogal eens nodig, omdat groepen olifanten elkaar weken of maanden kunnen mislopen, nadat ze eerst een tijdje met samen zijn opgetrokken. Dankzij hun ijzersterke geheugen weten ze bij een begroeting altijd wie ze voor zich hebben.



Waar wij een hand kunnen geven, of een voorzichtig knikje naar iemand op straat, geven olifanten de voorkeur aan het ruiken met hun slurf. Ze zeggen gedag met gerommel, gebrul en trompetteren of wapperen met hun oren. Maar net zo lief laten ze de ander een poepje ruiken. Letterlijk. Want met de geur van hun ontlasting laten ze de ander weten of ze vruchtbaar zijn, of wat hun emotionele toestand is. Die informatie zit opgeslagen in de geur van de poep en urine. Olifanten kwispelen met hun staart om de ander uit te nodigen lekker aan hun achterwerk te ruiken.



Onderzoekers ontdekten dat olifanten dat niet altijd bewust doen. Soms zijn ze zó enthousiast dat ze een bekende tegenkomen, dat ze hun ontlasting spontaan laten lopen.

Reacties

14-05-2024 16:36:11 De Paus

Oudgediende



S Quote: Soms zijn ze zó enthousiast dat ze een bekende tegenkomen, dat ze hun ontlasting spontaan laten lopen.



Nou, ik heb zelf ook vaak die neiging als ik bepaalde personen ontmoet.

14-05-2024 19:15:46 allone

Oudgediende



Eh. Wat doen ze bewust en wat doen ze niet bewust?

En hoe meet je dat?

