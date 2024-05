Bambi en Stampertje in het echt!

Een hertje en een konijn doen heel wat harten smelten nadat ze elkaar hebben ontmoet in een tuin in de Amerikaanse staat Oregon. De dieren werden gefilmd terwijl ze aan elkaar snuffelden en likten, en werden al snel vergeleken met de twee hoofdrolspelers uit Disneyfilm Bambi. “Het zijn Bambi en Stampertje in het echt!”, klinkt het enthousiast in de reacties op de beelden die intussen al miljoenen keren werden bekeken op sociale media.