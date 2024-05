Klein fortuin verbrand: man bewaarde het in oven toen vriendin koekjes ging bakken

Geld kan op verschillende plekken verstopt worden. De bekendste plek is in een oude sok, maar het zou ook kunnen in een oven. Dat leek een man onlangs tenminste een goed idee. Al was hij dit vergeten aan zijn vriendin te zeggen, en die bedacht even later om koekjes te gaan bakken. Hierdoor raakten duizenden euro's aan biljetten beschadigd.



Met de helft van de verbrandde biljetten ging de man naar De Nederlandsche Bank, maar die nam zijn geld niet aan, zo meldt AD. Normaal wisselt De Nederlandsche Bank beschadigde biljetten om, behalve als er vermoedens zijn van moedwillige beschadiging. Via de Raad van State probeert hij nu alsnog zijn geld alsnog terug te krijgen.



Volgens de advocaat van de bank waren er meteen twijfels over de verklaring die de eigenaar gaf. Op basis van onderzoeken kunnen de biljetten niet op de wijze beschadigd zijn zoals de man doet vermoeden. De biljetten zijn aan één kant zwartgeblakerd, terwijl uit onderzoek blijkt dat de biljetten na vijftien minuten in de oven volledig verkoold moesten zijn. In totaal zijn er vijf onderzoeken geweest die allemaal bevestigen dat het verhaal niet klopt.



De advocaat van de man, Patrick Körver, blijft toch bij het standpunt dat de bankbiljetten niet moedwillig zijn beschadigd. "Het is niet echt logisch om die bankbiljetten eerst te beschadigen en ze dan om te willen laten wisselen bij De Nederlandsche Bank."



De man stapte eerder al naar de rechtbank Den Haag om zijn geld terug te eisen van de bank. Maar die gaf aan dat er geen reden is voor twijfel aan het onderzoek en oordeelde dat de bank de biljetten niet hoeft om te wisselen. Binnen zes weken hoort de man of de Raad van State ditzelfde oordeel heeft.

Reacties

14-05-2024 11:13:11 allone

Oei oei oei.

En wat is nu het ware verhaal?

Liegt de man of zoekt de bank een reden om niet te hoeven uitbetalen?

Ik ga het niet proberen ( afgezien van het feit dat ik noch contant duizenden euro’s noch een oven heb)

Maar het klinkt idd behoorlijk raar, om duizenden euro’s in de oven te stoppen. Men is dus geneigd de man niet te geloven, al zijn er idd rare mensen (gelukkig voor ons op WMR)

14-05-2024 17:13:40 Kooldioxide

Doet me denken aan een verhaal uit de IT wereld.



Iemand had zijn computer naar de computerzaak gebracht voor reparatie.



De jongen van de computerzaak doet netjes z'n werk, zorgt dat de computer weer lekker snel is, je kent het wel.



Komt die persoon de computer weer ophalen. Krijgt de jongen van de computerzaak een uur later een belletje. "Waar zijn al mijn bestanden gebleven?"



Hij denkt huh??

Hij vraagt "Waar stonden ze dan?"



Zegt de persoon thuis: "Ja in de prullenbak, dan kan ik ze altijd makkelijk terugvinden vanuit het bureaublad."



De prullenbak had die IT jongen dus routinematig leeggegooid want daar kan de computer traag van worden...

14-05-2024 17:53:05 Sjaak

@Kooldioxide : Ik heb dit ook meegemaakt. Een klant had in Outlook 2000 alles netjes gearchiveerd in de prullenbak en ik kieperde hem leeg als rechtgeaarde IT-er.

14-05-2024 18:14:34 Emmo

@Sjaak :

De buren van mijn ouders waren een weekje de hort op. Hadden mijn vader gevraagd om het afval aan de straat te zetten. Dat gebeurde. Alleen werd één van de kliko's door de buren gebruikt om het zonnescherm in op te bergen.... @Kooldioxide : Op een ander niveau kan het ook.De buren van mijn ouders waren een weekje de hort op. Hadden mijn vader gevraagd om het afval aan de straat te zetten. Dat gebeurde. Alleen werd één van de kliko's door de buren gebruikt om het zonnescherm in op te bergen....

