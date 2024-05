Spaanse politie vindt vermist Zwitsers meisje (17) terug dat door haar vader in complete afzondering werd opgevoed

SPANJE - In Zuid-Spanje heeft de politie een “extreem kwetsbaar” 17-jarig Zwitsers meisje teruggevonden dat al jarenlang vermist was. De verwilder

14-05-2024 09:13:12

Zoals iemand ooit zei: voor elk beroep heb je een diploma nodig, behalve voor het worden van moeder/vader. En soms gaat dat dus behoorlijk de mist in. Arm meisje. Maar hopelijk komt het nog goed. Vraag me af hoe het met de zussen is, daar wordt verder niets over verteld