Ooievaars betekenen financiële strop voor oud stoomgemaal

Een domper voor liefhebbers van een echt werkend stoomgemaal. Tijdens de stoomdagen in Appeltern zou je de unieke kans kunnen hebben er eentje in actie te kunnen zien, maar dat gaat niet door vanwege ongewenste bewoners bovenop de schoorsteen: een ooievaarskoppel.De Tuut is een van de laatste vijf stoomgemalen in Nederland. De stoomgemalen zijn buiten werking gesteld, maar vijf keer per jaar tijdens de 'Stoomdagen' worden ze weer aangezet zodat liefhebbers een kijkje kunnen nemen. Dat was ook het plan dit weekend, maar in Appeltern kan het feest helaas niet doorgaan.Ooievaars zijn hartstikke mooie dieren, vinden ze ook bij De Tuut in Appeltern, behalve als ze ervoor zorgen dat je duizenden euro's omzet misloopt. Een ooievaarskoppel is precies in de schoorsteen van De Tuut gaan zitten, en dat kan de organisatie veel geld gaan kosten."We hebben al takken laten verwijderen en rook uit de schoorsteen laten komen, maar de ooievaars laten zich niet wegjagen", vertelt Goof van Oers, vrijwilliger bij de Tuut. Hij en zijn collega's zijn behoorlijk teleurgesteld dat ze dit weekend mensen niet kunnen laten genieten van het stoomgemaal.Ook financieel is het een flinke domper, zegt hij. "We hebben kolen ingeslagen voor het hele jaar. Die zijn duur, maar de kosten daarvoor verdienen we terug met kaartjes van bezoekers. Maar dat gaat nu dus niet. We kunnen tussen de 10.000 en 15.000 euro mislopen."Bij de Tuut vragen ze zich sowieso af waarom de vogels deze plek hebben gekozen. "De schoorsteen is 35 meter hoog. Het ging laatst al mis. Toen viel een ooievaar door het gat naar beneden. De brandweer en de dierenambulance moesten 'm komen redden."