Vrouw (34) woont bijna een jaar onopgemerkt op dak van supermarkt

Een vrouw (34) uit de Amerikaanse staat Michigan woonde bijna een jaar lang op het dak van een supermarkt. Haar ‘stulpje’, waar ze gewoon aan het werk was, bevond zich in het bord van de Family-Fare supermarkt.

De supermarkt heeft de vrouw de bijnaam ‘Rooftop Ninja‘ gegeven omdat ze er maanden ongezien woonde.



De vrouw heeft zich goed kunnen settelen. Op het dak werd een minibureau, vloerbedekking, kleding, een voorraadkast, een printer en een kamerplant gevonden. Via een toegangsdeur in het bord kon de vrouw elke dag het dak op en af. Volgens een politiewoordvoerder past het net, maar de verbazing is er niet minder om: “Ik heb nog nooit zoiets gezien.”



Het stekje werd ontdekt toen aannemers een verlengsnoer zagen dat daar niet hoorde. Ze informeerden de supermarkt die op zijn beurt weer de politie inschakelde. De vrouw tekende geen protest aan: “‘Maak je geen zorgen, ik ga weg’, zei ze.” De vrouw is niet aangeklaagd, maar mag de supermarkt niet meer betreden.

Reacties

11-05-2024 08:38 allone

Oudgediende









Maar waar moet ze nu heen? Naar de volgende supermarkt?

En wat is haar werk? Creatief. En indrukwekkend dat ze dat alles ongemerkt voor elkaar heeft gekregenMaar waar moet ze nu heen? Naar de volgende supermarkt?En wat is haar werk?

11-05-2024 12:39 BatFish

Oudgediende







@allone : Heb even in wat Amerikaanse kranten gekeken, maar er staat niks over haar werk, behalve dat ze zelf aangaf dat ze "elders werkte". Toch wel rot als je zelfs met werk geen kamer of zo kunt veroorloven.

11-05-2024 12:53 Mamsie

Oudgediende







Ze had bij die supermarkt gesolliciteerd maar was niet aangenomen,.

In tegendeel, ze had te horen gekregen dat ze op het dak kon gaan zitten. En zo geschiedde!



Laatste edit 11-05-2024 12:53

