Aannemer schiet wanhopige moeder doodzieke jongen te hulp. Ambtenaar Meppel ligt meteen dwars

Gieneke Alsema zit te springen om een zorgunit achter haar huis voor haar doodzieke zoon Jayden. Een aannemer die haar snel wil helpen krijgt vooralsnog geen groen licht van de zorgambtenaren van de gemeente Meppel.



Al maanden vecht Gieneke voor een zorgunit achter haar woning, waar ze haar zwaar-gehandicapte zoon Jayden kan verzorgen. Zoals gemeld heeft de gemeente Meppel na oeverloos vergaderen eindelijk groen licht gegeven voor zo’n unit. Maar die kan pas over vijf maanden geleverd worden.



Een zoveelste klap in het gezicht van Gieneke die voortdurend strijd moet leveren met zorgambtenaren van de gemeente Meppel om hulpmiddelen los te peuteren. Jayden heeft een progressieve ziekte. Het is niet ondenkbaar dat hij nog maar kort te leven heeft. De unit is dus urgent en zou Gieneke en Jayden enig comfort kunnen bieden.



Gieneke nam de mededeling dat ze nog vijf maanden moet wachten op een unit niet voor kennisgeving aan en belde zelf met de aannemers die een offerte hadden uitgebracht voor de zorgunit.



Wat bleek? Het bedrijf Prefab kan de unit in zes weken leveren. „Ik heb Prefab gebeld en gevraagd waar het verschil in levertijd vandaan komt. Zes weken is immers heel iets anders dan vijf maanden.”



Bij Prefab vertelden ze Gieneke dat ‘vanuit de gemeente niet duidelijk is gemaakt dat er urgentie op zit vanwege zijn progressieve ziekte’. Gieneke: „Hierdoor is hij onderaan de lange wachtlijst geplaatst van ook cliënten die wel urgentie hebben en zou de levertijd vijf maanden bedragen.”



Bij Prefab zijn ze bereid om de unit (zonder meerkosten) alsnog binnen zes weken te plaatsen. Toen Gieneke dit meldde aan de zorgambtenaren bij wie ze al maanden moet trekken en sleuren voor deze unit, verwachtte ze eigenlijk felicitaties met deze doorbraak. In plaats daarvan kreeg ze een uiterst koel mailtje van de ‘beleidsregisseur’ die Gieneke ervoor waarschuwt dat nu bepaalde kosten voor haar rekening kunnen komen. Ze mailt dat de gemeente Meppel ‘rekening moet(en) houden met kaders en richtlijnen om te komen tot een besluit. Mijn advies is om deze kaders en richtlijnen niet te doorkruizen’.

Reacties

03-05-2024 11:10:03 Mamsie

Oudgediende



Dus ze mag die zorgunit wel hebben maar niet met spoed?

Wat voor vervelende oelewappers zitten daar godje te spelen in de gemeenteraad?

Of zijn er werkelijk zoveel gevallen die nóg urgenter zijn en dus voorrang hebben?

03-05-2024 11:14:45 Emmo

Stamgast



Je krijgt soms de indruk dat het de bedoeling is om beslissingen zodanig te vertragen dat het niet meer nodig is.

Ik heb een min of meer vergelijkbare ervaring, ook in de gemeente Meppel.

Mijn vader was slecht ter been, liep met rollator. Na ziekenhuisopname ivm gebroken heup leek mij een automatische deurdranger op de voordeur (smal gangetje) een praktische oplossing. Geld was geen probleem, Pa kon zo'n ding best betalen. Alleen wilde ik toestemming van de gemeente hebben ivm de regels van de woningstichting. Dat duurde zo lang dat Pa opnieuw ter aarde stortte en vervolgens op doktersadvies een verzorgingstehuis indraaide.



Laatste edit 03-05-2024 11:16

03-05-2024 11:36:36 Buick

Oudgediende



de gemeenteambtenaar voelt zich als een klein kind gepasseerd.

Die bepaalde kosten zouden toch komen anders vertelt die beleidsambtenaar dat niet , maar omdat hij eigenlijk met zijn bek vol tanden staat, moet hij dat op giftige toon melden.

