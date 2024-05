Man (31) verdacht van moord op ‘te dikke’ zoontje: dwong hem te rennen op loopband

Een vader uit het Amerikaanse New Jersey wordt ervan verdacht zijn 6-jarige zoontje te hebben vermoord door hem op een loopband te laten rennen omdat hij hem ‘’te dik’’ vond. Volgens de 31-jarige Christopher Gregor overleed het jongetje niet aan de trainingssessie, maar aan een longontsteking.



Tijdens het proces zijn er beelden van een sportschool vrijgegeven, waarin te zien zou zijn dat de vader zijn zoontje in het hoofd bijt terwijl hij wordt gedwongen om te rennen. Kort na het incident werd Corey met spoed naar de dokter gebracht omdat hij niet meer duidelijk kon praten en aan het wankelen was.



Op het moment van zijn overlijden deelden de moeder van de jongen en Gregor gezamenlijk de voogdij. De vader hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

Reacties

03-05-2024 11:05:31 Mamsie

Oudgediende



Ik hoop dat de doodsoorzaak met grote zorgvuldigheid onderzocht wordt(of is) want het is toch wel belangrijk om te weten wat er nou precies gebeurd is.....

