Helft ‘duurzame’ beleggingsfondsen investeert in fossiel

Honderden Nederlandse investeringsfondsen noemen zichzelf in marketinguitingen duurzaam, groen of klimaatneutraal. Maar meer dan de helft daarvan investeert in fossiele bedrijven. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek van Follow the Money en Investico. De uitingen zijn in strijd met de Europese regels, zegt onderzoeksjournalist Ties Joosten van Follow the Money.



Talloze fondsen bieden duurzame investeringsmogelijkheden aan en beloven dat het geld naar duurzame investeringen vloeit. Op Europees niveau gaat het om 40 procent van de fondsen. Maar volgens Joosten profileren de fondsen zich groener dan ze in werkelijkheid zijn.



'Consumenten zien groen en rendement graag hand in hand gaan', zegt de journalist. 'Daar spelen de fondsen slim op in. Je ziet vaak mooie reclames van windmolens en groene bossen.



Officieel mag dat tot nu toe. Maar binnenkort komen er nieuwe regels van de Europese toezichthouder op de financiële markten (ESMA) die het voor fondsen gaan verbieden om dit zomaar te doen. Het is volgens Joosten dan verboden voor bedrijven om te investeren in fossiele bedrijven als Shell of Total. Er komen eisen die investeringen toetsen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs.



'Uiteindelijk wordt er gekeken naar de Paris Aligned Benchmarks om te kijken hoe groot het deel van je omzet is dat uit fossiele brandstof komt. Als dat meer dan een procent is, dan voldoe je niet aan de eisen', aldus Joosten.



Het is volgens Joosten de vraag wat de grote fondsen gaan doen als de nieuwe regels ingaan. Hij verwacht een beweging weg van het duurzame label en meer openheid richting de consument. 'Waarschijnlijk gaan veel fondsen zich profileren als 'verantwoord' en zullen ze zich nog steeds profileren met bossen en windmolens.'

Reacties

01-05-2024 16:16:38 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.847

OTindex: 23.295

Hij verwacht een beweging weg van het duurzame label en meer openheid richting de consument. Meer openheid is prima. Het zou nog beter zijn als die beleggingsfondsen daadwerkelijk minder zouden investeren in fossiele technologie en echt duurzaam gaan worden. Meer openheid is prima. Het zou nog beter zijn als die beleggingsfondsen daadwerkelijk minder zouden investeren in fossiele technologie en echt duurzaam gaan worden.

01-05-2024 21:11:06 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.711

OTindex: 28.418





Echte veranderingen op dergelijke gebieden moeten uit de samenleving zelf komen, dan volgen de fondsen vanzelf.



Voor de rest: schoenmaker blijf bij je leest. Hoe slecht zoiets kan uitpakken zie je aan het ABP, dat miljarden verloren heeft door onvoldoende degelijke investeringen. Ook het echec van @BatFish : De voornaamste functie van beleggingsfondsen is geld verdienen. Niet om energie of klimaatpolitiek te bedrijven. Afgezien nog van de vraag in hoeverre die politiek nuttig is om de beoogde doelstellingen te behalen of op zin minst na te streven.Echte veranderingen op dergelijke gebieden moeten uit de samenleving zelf komen, dan volgen de fondsen vanzelf.Voor de rest: schoenmaker blijf bij je leest. Hoe slecht zoiets kan uitpakken zie je aan het ABP, dat miljarden verloren heeft door onvoldoende degelijke investeringen. Ook het echec van mevrouw Baarsma in haar tijd bij de Rabobank deed en doet wenkbraowen fronsen.

