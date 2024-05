10 honden in één nacht gestorven in luxe hondenverblijf

Vorige week zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tien honden gestorven in Het HondenHuys, een hondenopvang nabij Utrecht in Nederland. Dat bevesti

Reacties

01-05-2024 13:45:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.886

OTindex: 90.761



Als je een hond neemt kun je er beter zelf voor zorgen. Wat een luxeAls je een hond neemt kun je er beter zelf voor zorgen.

01-05-2024 15:35:26 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.847

OTindex: 23.295

Het klinkt voor mij een beetje als een koolmonoxide lek of zo. wel triest voor die beesten en hun eigenaren. @allone : ja, maar er kunnen altijd wel situaties optreden dat je tijdelijk onderdak voor een huisdier moet zoeken. Niet iedereen heeft vrienden of familie die tijdelijk een hond in huis kunnen nemen.

02-05-2024 00:59:33 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 6.267

OTindex: 2.475



@BatFish : Dat komt voor, maar ik denk dat de meeste eigenaren hun hond hier onderbrengen omdat ze zelf op vakantie zijn. Daar is niks mis mee, zo te zien hebben de honden het hier meer dan goed!Dat er dan zoiets voorvalt...ja, dat is echt heel triest voor iedereen!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: