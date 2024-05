Meisje (3) hoort 'monsters in de muren' en blijkt gelijk te hebben

De driejarige dochter van de Amerikaanse Ashley Class klaagde meerdere keren bij haar ouders dat ze 'monsters in de muren' van haar slaapkamer hoorde. Ashley en haar man lachten de zorgen van hun peuter eerst nog weg, maar uiteindelijk bleek het meisje het toch bij het rechte eind te hebben.De peuter had niet voor niks nachtmerries, de muren van haar kamer zaten namelijk vol met bijen. Liefst vijftigduizend vlijtige, zoemende insecten hadden van de tussenruimte hun huis gemaakt. In een Tiktok-filmpje deelt moeder Ashley beelden van een warmtecamera waarop de kolonie in de muren van het honderd jaar oude huis is te zien.Uiteindelijk hebben imkers de kolonie in meerdere sessies verwijderd. In de eerste sessie werden twintigduizend bijen, inclusief koningin, veilig weggehaald en naar een nieuw thuis gebracht. De rest volgde een dag later. Ook werd liefst vijfenveertig kilo aan honingraat verwijderd.Maar dat bleek nog niet alles: niet lang na de verwijdering van kolonie één werd een tweede ontdekt. Ook die is veilig weggehaald, maar het huis van de familie Class ruikt volgens Ashley nog altijd naar honing.Helaas vergoedt de verzekering niks van het openbreken van de muren en het verwijderen van de insecten, maar alle aandacht op het TikTok-account zal Ashley waarschijnlijk geen windeieren leggen.