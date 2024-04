Waar heeft pa toch de auto geparkeerd?

De familie Mertens zoekt er al negen dagen naar: hun witte Nissan Evalia. De auto staat vermoedelijk ergens ten zuiden van Utrecht geparkeerd, mogelijk in de buurt van de A12. Maar vader weet niet precies meer waar.



Op donderdag 18 april vertrok de vader van Evan Mertens ’s morgens vanuit Den Bosch voor een afspraak in het centrum van Utrecht. Evan: ,,Ik geloof bij de Fietsersbond. Daar wil je niet met de auto arriveren.’’



Zijn vader doet het wel vaker als hij een afspraak heeft in de stad: ergens gratis in de buurt van Utrecht parkeren en dan de tweewieler uit het busje en het laatste stuk op de fiets. ,,Dat is om de hoge parkeerkosten te ontlopen, maar ook omdat hij fietsen leuk vindt. Hij is zeventig jaar en zijn kortetermijngeheugen is helaas minder aan het worden. Na afloop kon hij de auto niet meer vinden.’’



Bijkomend probleem is dat zijn vader erg op zijn privacy is gesteld en veel hulpmiddelen en apps uit heeft staan. ,,Ik kan op zijn telefoon alleen zien dat hij om 08.15 uur nog in Den Bosch was en om 10.15 uur in het centrum van Utrecht arriveerde. De simkaart van de navigatie in de auto is helaas niet met de Nissan-app verbonden en van de parkeerplek naar Utrecht heeft hij zoals hij zelf zegt op de stand van de zon gereden. Dat brengt ons niet verder.’’



Zijn vader heeft ook gezegd dat hij heeft gezien dat hij zeven kilometer gefietst had vanaf de parkeerplek. ,,Maar we twijfelen nu overal aan. Hij heeft ook verteld dat hij de auto op een kleine parkeerplek in een groen gebied heeft neergezet, mogelijk in de buurt van een kanaal. Maar of het klopt, weten we niet zeker.’’



Inmiddels is het al negen dagen dat de auto kwijt is. Evan heeft een oproep op Facebook geplaatst. ,,We hebben best een hoop tips gekregen en de carpoolplaatsen in de buurt zijn gecheckt. Ook heeft de gemeente Utrecht haar boa’s op de hoogte gesteld. Maar de auto is nog niet gevonden.’’



Wie de witte Nissan Evalia met het kenteken S-367-VK ziet, of een tip heeft, wordt verzocht via Facebook contact op te nemen met Evan.

