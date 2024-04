22-04-2024 13:43:57

Mij doet t denken aan een ongeluk dat ik zelf had, waarbij mijn auto (bij onverwachte gladheid, midden in de zomer) van de weg raakte en Total los op zijn kant terecht kwam. In t bos, dus het was een wonder dat geen boom geraakt werd. De persoon, die achter me reed, schrok zich een ongeluk en kwam gauw kijken hoe t met me was. Maar ik had geen schrammetje.