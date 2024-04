Levens redden met Taylor Swift, liedjes geschikt voor reanimatie

Mocht je onverhoopt ooit in de situatie komen dat je moet reanimeren, dan is het gunstig als je een Swiftie (fan van Taylor Swift) bent. Uit Australisch onderzoek blijkt namelijk dat meer dan 50 van haar liedjes de juiste beat hebben om op te reanimeren.



De Australische Monash University stelde een lijst op met meer dan 50 liedjes van Taylor Swift die levens zouden kunnen redden. "De muziek van Taylor Swift is de populairste en meest invloedrijke van deze generatiezegt Professor Stephen Nicholls, directeur van het - aan de universiteit verbonden - Victorian Heart Institute.



"Muziek speelt een belangrijke rol in het behouden van een effectieve hartmassage. Iconische nummers die hiervoor worden gebruikt, verliezen hun relevantie. Nieuwe nummers aanwijzen om reanimatie mee te trainen is hierdoor cruciaal."



Bij de Hartstichting wordt al sinds jaar en dag het nummer Stayin’ alive van de Bee Gees gebruikt als nummer om reanimatie op te trainen. "Over het algemeen is elk nummer dat tussen de 100 en 120 beats per minuut heeft geschikt voor reanimatie", zegt Dave Krajenbrink van de Hartstichting tegen Editie NL. "Wij gebruiken altijd Stayin’ alive omdat dat niet alleen qua beats, 103 per minuut, perfect is om op te reanimeren. Het is ook qua tekst heel erg sterk."



Al zijn er meerdere nummers geschikt om op te reanimeren. "Je kunt ook Drank en Drugs van Lil' Kleine gebruiken. Dat nummer zit met 120 beats per minuut net aan de bovengrens. Maar of dat qua tekst nou zo geschikt is?"



Ze zijn misschien niet zo bekend als het nummer van de Bee Gees, maar in de lijst met geschikte nummers van Taylor Swift zitten qua tekst ook nog wel wat kanshebbers. Wat te denken van: Stay Stay Stay, Long Live, Is It Over Now of King Of My Heart?



Welke muziek je ook gebruikt, de Hartstichting benadrukt dat het in alle gevallen belangrijk is om eerst 112 te bellen en dan pas de muziek te starten.

Reacties

21-04-2024 10:18:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.842

OTindex: 90.667

Quote:

belangrijk is om eerst 112 te bellen en dan pas de muziek te starten

Goh. Wat een revelatie.

Nu ken ik noch die liedjes, noch weet ik hoe ik iemand zou moeten reanimeren. Dus laten we hopen dat er kundiger mensen in de buurt zijn… Goh. Wat een revelatie.Nu ken ik noch die liedjes, noch weet ik hoe ik iemand zou moeten reanimeren. Dus laten we hopen dat er kundiger mensen in de buurt zijn…

21-04-2024 12:41:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.611

OTindex: 94.542

Ik heb geen liedjes van deze dame bij me.

21-04-2024 13:38:39 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 4.052

OTindex: 64

@Mamsie : op de meeste mobieltjes heb je nog altijd youtube

21-04-2024 15:35:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.611

OTindex: 94.542

@Heusdenaar : Nou, mijn mobieltje is net als ikzelf.... een tikkeltje antiek! Geen youtube dus. Bovendien vergeet ik het meestal mee te nemen, wat natuurlijk niet heel slim is.....

21-04-2024 17:36:32 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.152

OTindex: 1.091



ga bv met vriendinnen naar een cursus en dan heb je een gezellige dag en wordt je misschien wel de swingende reanimeerder. @allone , het is nooit verkeerd om het toch eens te leren.ga bv met vriendinnen naar een cursus en dan heb je een gezellige dag en wordt je misschien wel de swingende reanimeerder.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: