Sloggi stopt vitamine in zijn onderbroeken. Slaat dat ergens op?

Ondergoedmerk Sloggi brengt een nieuwe 'ever infused'-collectie op de markt. Het bijzondere daaraan zijn capsules met multivitaminen in de stof, die langzaam afbreken zodat je vitamientjes binnenkrijgt via de huid. Volgens de fabrikant draagt je lingerie op die manier bij tot een betere vorm van selfcare.



Het is niet de eerste poging onderbroeken te verkopen waar je gezonder van wordt.



Eind 2023 lanceerde Sloggi al ondergoed met aloë vera en cannabisolie, twee kalmerende elementen met het oog op een betere ontspanning. Het merk is ook niet het enige dat experimenteert met dit concept. Zwitsers textielbedrijf Cilander ontwikkelde mannen- en vrouwenondergoed dat vitamines C en E levert aan de huid.



Slaat het ergens op? Is ondergoed rijk aan vitaminen de toekomst? En krijg je er een gezondheidsboost van? Het Nieuwsblad zocht jet uit. “De vrijgave via microcapsules op zich is vrij goed gekend”, zegt Lieva Van Langenhove, verbonden aan het textiel-, wetenschap en ingenieurscentrum van de UGent. “Er is ook heel wat onderzoek naar slow release mechanismen in textiel. Devan chemicals, produceert deze microcapsules die langzaam producten vrijgeven en heeft een heel aanbod op de markt”. Volgens professor Paul Kiekens, oud-voorzitter van de vakgroep, is het idee “weinig effectief”.



Dermatoloog Sven Lanssens ziet ook niet meteen de meerwaarde. “Dit principe noemen we transdermal deliveries. Een nicotinepleister is daar een goed en bekend voorbeeld van. Via de pleister dringt nicotine de huid binnen waardoor de nood om een sigaret te roken wordt getemperd. Ook hormoonpleisters werken op die manier. De huid kan zeker actieve stoffen absorberen en loslaten in de bloedbaan”, zegt hij. “Maar de voornaamste functie van onze huid is een barrière vormen tegen dingen van buitenaf. Daarom is de oplosbaarheid van substanties zo belangrijk, maar lang niet simpel. Moleculen mogen niet te groot zijn om door te kunnen dringen en stofjes die moeten doordringen dienen vetoplosbaar te zijn. Dat betekent dat louter vetoplosbare vitaminen –A, D, E en K – door de huid kunnen dringen. Vitamine A is geen goede suggestie, want deze kan lokaal irritatie veroorzaken. Vitamine C is dan weer niet vetoplosbaar. De vitamine raakt wel tot in de bovenste huidlaag, maar niet in de bloedbaan. Daarvoor heeft ze hulp nodig van een olie.”

“Door chronische blootstelling loop je nog eerder het risico dat je allergisch wordt. Bovendien heeft de westerse bevolking weinig last van vitaminetekorten. Dat komt omdat we hier over het algemeen gevarieerd eten. Indien er toch sprake is van een tekort, is het veel efficiënter om de vitaminen in te nemen in tabletvorm.”

Alsof mensen niet zelf vitamines of aloe vera kunnen kopen, als ze dat nodig hebben.



Je vraagt je meteen af wat voor gif er in de kleren zit, die we kopen…

