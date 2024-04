Vrouw sleept Tinder-date voor rechter wegens verkrachting nadat hij geen afgetraind lichaam blijkt te hebben

Een 27-jarige ondernemer uit Antwerpen riskeert twee jaar celstraf wegens verkrachting omdat hij zich op Tinder had voorgedaan als gespierde, alleenstaande Italiaan. Toen na de seks bleek dat hij geen gespierde Italiaan was, maar een niet zo gespierde Marokkaan, besloot de vrouw aangifte te doen wegens verkrachting.



Said S., die in Antwerpen een bekende winkel met designmeubelen runt, stelde zich op Tinder bewust anders voor dan hij in werkelijkheid is. Zo gebruikte hij een andere voornaam, andere foto’s en zei hij geen kinderen te hebben.



Maar, die uitspraken kloppen niet. In realiteit is hij Marokkaans, niet erg gespierd en heeft hij een vrouw en kinderen.



Said plande via Tinder een spannende afspraak met een 46-jarige onderneemster uit Brussel. Zij ging er uiteraard vanuit dat ze een gespierde, Italiaanse vrijgezel zou treffen. Om geheim te blijven creëerde de verdachte een spannend Fifty shades of grey-scenario. Hij zette kaarsjes en champagne klaar, en stuurde zijn date via Whatsapp dat zij de deur meteen achter zich moest sluiten en een blinddoek moest omdoen.



De vrouw had vooraf wat twijfels, maar besloot tóch naar haar afspraak te gaan. Nadat de twee seks hadden gehad deed de vrouw haar blinddoek af. Haar date bleek er totaal anders uit te zien dan verwacht: niet afgetraind en niet Italiaans.



‘’Als ze had geweten hoe de man er echt uitzag, zou ze geen toestemming hebben gegeven voor seks’’, vertelt de advocaat van de vrouw. ‘’De toestemming die ze had gegeven, was voor iemand anders, níet voor hem. Ze heeft geen geldige toestemming gegeven.’’



Het Openbaar Ministerie stelt dat Said S. een smoesje heeft gebruikt om vrouwen tot een seksdate te verleiden, en dat wijst volgens de aanklager op valse intenties. De openbare aanklager eist twee jaar gevangenisstraf tegen S.



De advocaat van S. stelt dat haar cliënt de vrouw niet wou misleiden, maar een leuke date wou beleven. Hij zou een andere profielfoto en naam hebben gebruikt om zich mooier voordoen om afwijzing te voorkomen. ‘’Stellen we ons niet allemaal mooier voor dan we in werkelijkheid zijn?’’

Reacties

20-04-2024 10:31:37 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.834

OTindex: 90.646





Ik doe ook alsof ik



Laatste edit 20-04-2024 10:32 Tja. Ze heeft vrijwillig het risico genomen, en vrijwillig seks met hem gehad. Liegen is niet verkrachting. Heeft ze er tijdens de seks van genoten?Ik doe ook alsof ik @allone ben, hoewel die niet echt bestaat. Ben ik nu strafbaar?

20-04-2024 11:45:52 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.147

OTindex: 1.091

@allone , ik vermoed al jaren dat jij doet alsof je allone bent

20-04-2024 11:47:48 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.147

OTindex: 1.091

Lijkt een beetje op dat je afspreekt met een Hindustaan en dat die dan blijkt te zitten.

20-04-2024 11:51:15 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.600

OTindex: 94.532

Ze had direct bij die blinddoek al argwaan moeten krijgen.

En tijdens de seks voel je toch of er spieren zitten of vet.....en wat voor vlees je in je kuip hebt, letterlijk én figuurlijk!

Of waren haar handen aan het bed vastgebonden?



Overigens kan het geen verkrachting zijn want ze heeft met de seks ingestemd. Er is 'm.i. wél sprake van bedrog.



Laatste edit 20-04-2024 11:56

20-04-2024 11:51:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.600

OTindex: 94.532

@Buick :

Lijkt een beetje op dat je afspreekt met een Hindustaan en dat die dan blijkt te zitten. QuoteLijkt een beetje op dat je afspreekt met een Hindustaan en dat die dan blijkt te zitten.



Of nog erger, hangen! Of nog erger, hangen!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: