Koffiebedrijf zoekt kinder-commissarissen, maar zonder bevoegdheden

Duurzaam koffiebedrijf De Koffiejongens zegt kinderen een stem te willen geven in de bedrijfsvoering. Afgelopen weekend riep het bedrijf kinderen daarom in advertenties op om zich aan te melden voor zijn 'Raad van Commissaris-jes'. Voor de raad - die kan adviseren, maar geen bevoegdheden krijgt - zijn al ruim 500 aanmeldingen binnen.De Koffiejongens werd acht jaar geleden opgericht door ondernemers Corné van Drogenbroek en Walter Morriën en verkoopt koffiecupjes die niet van aluminium of plastic zijn, maar biologisch afbreekbaar.Het bedrijf is nu op zoek naar kinderen die willen meepraten over de toekomstige ontwikkeling van de onderneming. Die zoektocht pakt het serieus aan, onder meer met personeelsadvertenties in DPG-kranten het AD, de Volkskrant, het Parool en Trouw, in een pagina van wervingsbureau Ebbinge in NRC en het FD en oproepen op Linkedin en de eigen website.Daarin zegt De Koffiejongens te vinden dat de duurzame doelen van het bedrijf een 'zaak voor de nieuwe generatie' zijn. "Daarom leggen wij de toekomst in handen van de toekomst en richten een Raad van Commissaris-jes op", aldus de advertentietekst.Het koffiebedrijf zoekt kinderen tussen de 8 en 12 jaar, die vinden 'dat volwassenen wel wat vaker naar hen zouden kunnen luisteren' en die graag 'buiten de lijntjes' kleuren. Kinderen die zichzelf zien als een 'leider van de toekomst' worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich aan te melden.Volgens marketingmanager Jojanneke Goedhart van het koffiebedrijf is de oproep een groot succes. "Het gaat hier helemaal door het dak, er zijn al ruim 500 aanmeldingen binnen. Daarnaast zijn er enorm veel positieve reacties, ook van volwassenen. Dat bevestigt ons in de gedachte dat het tijd is om de nieuwe generatie een stem te geven."Goedhart geeft aan dat alle aanmelders lid van de raad zullen worden. "Dat hebben wij van tevoren besloten, of het er nu tien of tienduizend zouden zijn. Wij vinden dat iedereen lid moet kunnen worden, en willen niemand uitsluiten."Het bedrijf denkt de input van zo'n grote groep kinderen te kunnen verwerken door in het najaar een kindervergadering te organiseren, waarin gesproken wordt over alle toekomstaspecten als bedrijfsvoering en duurzaamheid. "Afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers huren we een vergaderkamer of stadion."Wat de advertentiecampagne van afgelopen weekend kostte, zegt Goedhart niet te kunnen delen. "Ebbinge is hierin onze partner en doet het belangeloos. De advertenties in de DPG-kranten maken deel uit van een breder contract, omdat wij daar vaker in adverteren. Dat is niet gratis, maar wij geloven hierin, dus willen we er ook in investeren."De Koffiejongens is niet het enige bedrijf dat kinderen een stem wil geven. Zo stimuleerde de stichting The Missing Chapter jarenlang bedrijven en andere organisaties om een zogenoemde 'raad van kinderen' in te voeren. De stichting werd in 2009 opgericht door prinses Laurentien van Oranje.Volgens The Missing Chapter zouden kinderen op een andere manier naar de wereld en maatschappelijke vraagstukken kijken. "Kinderen hebben creativiteit en verbeeldingskracht", aldus de website van de stichting. Daarom zouden zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beleid van bedrijven en organisaties.Afgelopen vijftien jaar stelden veel bedrijven en organisaties, waaronder Jumbo, Albert Heijn, De Volksbank en Tata Steel, daadwerkelijk zo'n raad in. Naar eigen zeggen was de stichting zelfs zo succesvol dat ze zich twee jaar geleden kon opheffen, omdat 'kinderen en jongeren tegenwoordig in veel organisaties een stem hebben gekregen'.Aan de andere kant was er ook kritiek op het initiatief. Zo nam Arjan Lubach de 'raad van kinderen' in 2015 in zijn televisieshow op de hak. Volgens de satiricus bleef het onduidelijk wat kinderen concreet bijdroegen aan de bedrijfsvoering, en was het deelnemers vooral te doen om zich een imago aan te meten van een wereld-verbeterend bedrijf.Opmerkelijk is ook dat de 'raad van kinderen' bij veel deelnemende bedrijven geen lang leven was beschoren. Ondernemingen als De Volksbank, reisorganisatie TUI en staalfabriek Tata laten weten kind- en jongerenparticipatie tegenwoordig op een andere manier vorm te hebben gegeven.Volgens marketingmanager Goedhart is dat niet de bedoeling van De Koffiejongens. "Wij hebben de intentie om elk jaar een vergadering te organiseren, en willen ook elk jaar een impactrapport opstellen waarin de kinderen een stem krijgen. Zij kunnen duidelijk in Jip en Janneke-taal aangeven hoe wij onze missie vorm moeten geven."Bovendien lijkt het initiatief van het koffiebedrijf op het eerste gezicht een stap verder te gaan dan dat van de stichting van prinses Laurentien, door niet te spreken van een 'raad van kinderen', maar van een 'raad van commissaris-jes'. Waar de eerste aanduiding klinkt als vrijblijvende adviesraad, klinkt de tweede als een instelling met concrete bevoegdheden, zoals een echte raad van commissarissen.Dat blijkt echter toch niet het geval. "De adviezen van onze raad zijn honderd procent vrijblijvend", zegt Goedhart. "Wij hebben er wel over gedacht om de raad echte bevoegdheden te geven, zoals de mogelijkheid om het managementteam te ontslaan. Maar uit gesprekken met deskundigen bleek dat we die kant niet moeten opgaan. Zulke verantwoordelijkheden moet je niet bij kinderen willen leggen."