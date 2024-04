Advocaat drukt op verkeerde knop, stel per ongeluk gescheiden

Een advocatenkantoor in Londen geeft toe dat het een fout heeft gemaakt: doordat het op een verkeerde knop heeft gedrukt, is het verkeerde stel gescheiden. De rechter, die werd verzocht de fout terug te draaien, zegt dat dit niet mogelijk is.



Medewerkers van een groot advocatenkantoor in Londen hebben in een online scheidingsportaal op de verkeerde knop gedrukt, waardoor het echtpaar, meneer en mevrouw Williams, na 21 jaar huwelijk vorig jaar uit elkaar is gegaan, schrijft de Britse krant The Guardian.



Het advocatenkantoor dat de fout maakte, is van Ayesha Vardag, een van de bestbetaalde echtscheidingsadvocaten van Groot-Brittannië. Het kantoor werkt met een online tool waarmee per ongeluk een definitieve beschikking voor de familie Williams is aangevraagd. Het stel had besloten uit elkaar te gaan, maar was nog bezig met een financiële regeling voor de scheiding.



De definitieve schikking was voor een ander stel, maar de advocaten hadden tijdens de aanvraag in het online systeem per ongeluk het elektronische dossier van 'Williams vs. Williams' geopend en in die zaak de definitieve aanvraag van de scheiding ingediend, die niet veel later werd goedgekeurd.



Pas twee dagen later kwamen de advocaten erachter dat ze een fout hadden gemaakt. Bij de rechter vroegen ze de aanvraag voor de definitieve scheiding in trekken. Maar die zag dat niet zitten, omdat volgens hem niet lichtvoetig mag worden omgegaan met het uitspreken van een scheiding.



Vardag was het niet eens met die uitspraak. "De staat mag geen mensen scheiden op basis van een administratieve fout", liet ze weten. "Iedereen heeft geaccepteerd dat er een fout is gemaakt, dan moet die ongedaan worden gemaakt. Dit is gewoon niet juist, niet verstandig, niet rechtvaardig."



Ayesha Vardag noemt zichzelf de 'diva van de echtscheiding'. In 2010 won ze een geruchtmakende zaak over huwelijkse voorwaarden en in 2017 dwong ze een schikking af van 64 miljoen pond voor Pauline Chai, de vrouw van Laura Ashley-magnaat Khoo Kay Peng.



In 2019 haalde ze het nieuws nadat ze een memo naar haar personeel had gestuurd waarin ze vesten op kantoor had verboden. In een nieuwe dresscode die ze vorig jaar rondstuurde, zei ze dat het personeel de manchetknopen en pakken die geassocieerd worden met 'bankiers en makelaars' niet hoefden te dragen, in plaats daarvan mocht het personeel blauwe jasjes met pailletten en goudleren broeken naar kantoor dragen.

Reacties

17-04-2024 10:08:36 allone

Oudgediende



Bestbetaald advocaat maar er kan niet op het juiste knopje gedrukt worden

Maar wat een vreemde rechter: hij gebruikt de verkeerde logica en heeft rare prioriteiten

17-04-2024 11:01:55 venzje

Oudgediende



Quote:

Bij de rechter vroegen ze de aanvraag voor de definitieve scheiding in trekken. Maar die zag dat niet zitten, omdat volgens hem niet lichtvoetig mag worden omgegaan met het uitspreken van een scheiding. Ik zie de logica ook niet. Deze vergissing niet ongedaan maken is toch juist een schoolvoorbeeld van lichtvoetig omgaan met het uitspreken van een scheiding?



Bekijk het positief: het stel heeft nu de uitgelezen kans om hun huwelijksdag nog een keertje over te doen, maar nu volledig op kosten van de advocatenfirma.



Raar mens trouwens, die Vardag. Vesten verbieden en zeggen dat ze wel in bepaalde nauwkeurig omschreven rare kleren naar kantoor mogen komen. Dat klinkt als moeten, maar dat kan aan mij liggen.



