Man (54) ontmaskert dief via tracker in sierstuk op graf van zijn moeder

Een man uit het Belgische Arendonk was het beu dat er steeds sierstukken werden gestolen van het graf van zijn moeder. Hij plaatste een sierstuk waarin een tracker zat op het graf en kon zo de dief ontmaskeren.



De 36-jarige S.P. uit Arendonk is tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel veroordeeld voor diefstal. Ze moet ook een boete van 400 euro betalen. De vrouw stal minstens één sierstuk op de begraafplaats in Arendonk. ,,Een 54-jarige man stelde in de loop van 2023 meermaals vast dat er zaken ontvreemd werden van het graf van zijn moeder”, schetst de rechtbank. ,,Op 1 november 2023 plaatste hij een houten sierstuk met tracker op het graf.”



Toen hij op 19 november opnieuw het graf bezocht, bleek het sierstuk gestolen te zijn. ,,In de loop van november en december kreeg hij verschillende meldingen van de tracker waaruit kon worden afgeleid dat het gelokaliseerd kon worden in de buurt van de begraafplaats.”



Het leidde de politie uiteindelijk tot bij de 36-jarige S.P. Toen ze besefte dat de politie haar op het spoor was, probeerde ze zich nog snel te ontdoen van het sierstuk maar voor de rechtbank zijn er genoeg bewijzen.

