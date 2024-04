Er zit geen krab in surimi of krabsticks. Maar wat is dit dan wel?

Surimi, ook wel krabsticks genoemd, kom je in het visschap, de sushi en de krabsalade tegen in de supermarkt. De roze met witte plankjes staan bekend als imitatiekrab, want er zit geen snufje krab in het product verwerkt. Maar waar wordt het dan wel van gemaakt?Surimi wordt gemaakt door verschillende soorten witvis fijn te malen, schrijft Radar. Hiervoor wordt meestal kabeljauw, koolvis of wijting gebruikt. Eerst worden huid, ingewanden en kop verwijderd en wordt de vis schoongespoeld. Tijdens het fijnmalen worden er een aantal stoffen toegevoegd, zoals zetmeel en eiwitten. Hierdoor krijgt de vispuree meer stevigheid, en kan het tot nette balkjes worden gebakken.Ook worden er zout, suiker en schaaldieraroma's als smaakmaker toegevoegd. Dit zorgt voor een verbeterde smaakbeleving, terwijl het zout en de suiker de houdbaarheid van het product ook verlengen.Waar komt surimi vandaan?Het woord surimi betekent vermalen vlees in het Japans en is meer een bereidingswijze dan een product. De methode van vermalen en toevoegen van zout en suiker wordt al sinds de 12de eeuw gebruikt om vis langer te bewaren.In de jaren zestig ontwikkelde een Japanse chemicus de surimistick zoals we die vandaag op ons bord prijkt. De herkenbare roodoranje kleur komt van een laagje kleurstof dat wordt toegevoegd om de balkjes op de lange poten van een krab te laten lijken.Surimi is verwerkt voedsel, maar de sticks bevatten veel eiwitten en weinig slechte vetten. Ze bevatten weinig calorieën en zijn rijk aan vitamine B12 en mineralen als jodium, seleen en fosfor. Echte krab is een stuk voedzamer, maar imitatiekrab is veel goedkoper en een prima alternatief voor vis of krab in je maaltijd. Sporters eten surimisticks als een caloriearme en eiwitrijke snack, ook omdat je ze niet hoeft te koken voor je een hap neemt.