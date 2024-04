Moeder in VS laat kinderen (6 en 8) alleen thuis om op cruise te gaan

Een 29-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Texas wordt verdacht van het achterlaten van haar kinderen. Ze vloog naar Florida om een cruise te maken, terwijl haar dochter van 6 jaar en zoontje van 8 thuis achterbleven.



De kinderen werden gevonden, nadat de politie een kijkje ging nemen bij de woning. Bezorgde buren hadden gemeld dat de kinderen al dagen alleen thuis waren. Ze hadden moeder zien vertrekken met haar koffers en niet terug zien keren, schrijft de lokale zender ABC13.



Agenten vonden de jongen en het meisje alleen in het appartement, 'dat ook nog eens rook naar urine'. Ze troffen ook afval en etensresten aan. "De kinderen moesten zich dagenlang alleen redden en eten voor zichzelf regelen. En wat als er iemand had ingebroken?", zegt de openbaar aanklager tegen ABC13.



De kinderen vertelden de politie dat hun moeder een cruise naar Puerto Rico was gaan maken, en dat ze geen idee hadden wanneer ze terug zou komen. De vrouw had wel een webcam en een telefoon achtergelaten om contact met de kinderen te houden.



Tegen de politie loog de vrouw eerst over waar ze was, en ze werkte niet mee aan het onderzoek. De moeder komt waarschijnlijk deze week op borgtocht vrij. Dan mag ze terug naar huis, maar moet ze wel een elektronische enkelband dragen.

