Routeplanner stuurt auto's bij Leiden naar tunnel die nog niet is afgebouwd

Een onaangename verrassing voor automobilisten bij Leiden: routeplanners sturen auto's daar steeds vaker naar de Corbulotunnel, terwijl de werkzaamheden in de tunnel nog in volle gang zijn. Naar verwachting is de opening over drie maanden, op 5 juli.



De Corbulotunnel is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Rijnlandroute (N434) tussen de A4 bij Leiden en de A44 bij Wassenaar. De aanleg daarvan liep door allerlei tegenslagen, zoals een brand op het bouwterrein, ruim anderhalf jaar vertraging op.



Toen bleek dat de opening van de 2,5 kilometer lange Corbulotunnel werd uitgesteld, waren de navigatiesystemen al aangepast voor gebruik van de route, schrijft Omroep West. Daardoor is de kans aanwezig dat weggebruikers vanuit Den Haag richting Wassenaar en Katwijk naar de nog dichte tunnel worden genavigeerd.



Volgens verkeersdeskundige Angelo van Turenhout krijgen navigatiebedrijven informatie over de infrastructuur van overheden en aannemers. "Daar zit een tijdsstempel op. Ze maken de basiskaarten aan en doen de voorbereidingen. Afhankelijk van het bedrijf versturen ze maandelijks, wekelijks of dagelijks een update", zegt hij.



Doordat het bouwproject vertraging heeft opgelopen, moesten de navigatiekaarten worden aangepast. Dat is veel werk, zegt de verkeersdeskundige. "Alles is weer teruggezet en overal aangepast."



Bij Zoeterwoude en Leiden sluit de Rijnlandroute (N434) aan op de A4

Een update van het navigatiesysteem is wel belangrijk, legt Van Turenhout uit. "Veel mensen varen blind op hun navigatie. Zorg dat je bij een autodealer het laatste kaartmateriaal krijgt. En als je het zelf kunt: probeer dan een basisupdate uit te voeren."



Een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland laat weten dat de aannemer verantwoordelijk is voor de bouwcommunicatie. "Daar valt ook het doorgeven van wijzigingen over routeaanpassingen onder." Volgens de woordvoerder geeft de aannemer op basis van de werkplanning informatie door aan partijen met wie zij in contact staan. "Dat zijn bijvoorbeeld Google Maps, TomTom (inclusief Apple-kaarten) en Garmin."



Jaarlijks zullen naar schatting 18 miljoen voertuigen door de Corbulotunnel rijden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: