Islamcentrum vindt dat moslims verplicht zijn om niet-moslims te haten

Nederlandse moslims zijn verplicht om niet-moslims te haten, en vijandigheid is nodig tegenover andersgelovigen. Dat zegt de islamleraar Musa Ibn Yusuf van het islamitische centrum Ar-Rahmah in Veenendaal, meldt De Telegraaf. Het geloofscentrum raakte al eerder in opspraak.

Musa Ibn Yusuf doet zijn aanbevelingen in een podcast op YouTube. Hij reageert op een ogenschijnlijk hartverwarmend bericht: een kerk stelde tijdens de ramadan-maand parkeerplekken beschikbaar voor een naastgelegen moskee. Op sociale media werd dat gebaar geroemd als voorbeeld van saamhorigheid. Maar Musa Ibn Yusuf ontstak in woede toen hij het zag. "Er is geen saamhorigheid met christenen", zegt hij in een podcast op YouTube. "Saamhorigheid is gewoon fout. Er is gewoon haat naar degene die niet gelooft in de verlichting van de islam."

Reacties

12-04-2024 16:12:22 Desperado

Lid

WMRindex: 60

OTindex: 0

Ja. Islam is vrede. Maar niet voor anders denkenden.

12-04-2024 16:20:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.560

OTindex: 94.448

En zó iemand woont gewoon hier in Nederland. En leert anderen hoe ze leven en denken moeten. Ik vind dat doodgriezelig!

12-04-2024 17:13:21 Zuwe

Oudgediende



WMRindex: 664

OTindex: 22.220

@Desperado :

Ja. Islam is vrede. Maar niet voor anders denkenden. QuoteJa. Islam is vrede. Maar niet voor anders denkenden. @Mamsie :

En zó iemand woont gewoon hier in Nederland. En leert anderen hoe ze leven en denken moeten. Ik vind dat doodgriezelig! QuoteEn zó iemand woont gewoon hier in Nederland. En leert anderen hoe ze leven en denken moeten. Ik vind dat doodgriezelig!



Hier beginnen de oorlogen in het klein... Hier beginnen de oorlogen in het klein...

12-04-2024 17:48:04 Virtlink

Erelid

WMRindex: 1.238

OTindex: 8

Musa Ibn Yusuf is geen moslim, anders zou hij wel weten dat zelfs de profeet Mohammed juist Christenen en Joden bescherming en zelfs speciale privileges gaf. Want alle Christenen, Joden, en Moslims geloven in dezelfde God. Behalve Musa Ibn Yusuf dan denk ik.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: