Vissers van onbewoond eiland gered door help-teken op strand

De Amerikaanse kustwacht heeft drie vissers gered van een piepklein onbewoond eiland in de Grote Oceaan, nadat de mannen met behulp van bladeren van palmbomen het woord HELP hadden geschreven op het strand.De drie vissers waren gestrand op het kleine atol Pikelot, een eilandje van 31 hectare dat onderdeel uitmaakt van Micronesië. Pikelot ligt grofweg 3000 kilometer ten noorden van Australië en op dezelfde afstand ten oosten van de Filipijnen.De mannen zouden volgens een bericht van de Amerikaanse kustwacht langer dan een week op het eilandje hebben overleefd. De boodschap die ze op het strand hadden geschreven werd gezien door de bemanning van een vliegtuig dat overvloog.Het toeval wilde dat een van de leden van de kustwacht betrokken was bij de redding van een achterneef. Vanwege zijn achtergrond kon hij ook met de verstekelingen praten in hun eigen taal.De mannen overleefden door kokosnoten te eten. "Dat ze het woord HELP op het stand hadden geschreven, is cruciaal geweest. Anders waren ze waarschijnlijk niet gevonden", zei redder Chelsea Garcia.De mannen waren afgedreven van een ander eiland in Micronesië, Polowat. Dat ligt op ongeveer 185 kilometer van Pikelot. Zij waren al als vermist opgegeven door familieleden, nadat ze niet waren teruggekeerd van een vistocht. De vliegtuigen die naar hun boot zochten, werden bij de zoektocht gehinderd door slecht weer.Een zoekvliegtuig van de Amerikaanse marine, dat was opgestegen van het Japanse eiland Okinawa, zag het teken. Daarop werd een Hercules-helikopter van de kustwacht naar het eiland gestuurd, van waaruit voedsel, water en communicatiemiddelen werden gedropt.Het lid van de kustwacht dat een ver familielid aantrof tijdens de reddingsactie, Eugene Halishlius, zei tegen CNN: "Ik kon zien dat ze verbaasd waren dat ik hun taal sprak. Het is een gekke wereld. Ik ontdekte zelfs dat een van hen familie van me is. Ze konden het niet geloven."