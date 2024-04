Alcoholverbod in staat New York mogelijk op de helling – na 90 jaar

De tijd van drooglegging in de Verenigde Staten ligt al ruim negentig jaar achter ons, maar toch zijn er veel plekken waar alcoholverkoop nog altijd geheel of gedeeltelijk verboden is. Want volgens een wet uit 1934 konden districten en gemeenten zelf bepalen of ze 'droog' wilden blijven. De Amerikaanse staat New York gaat daar nu mogelijk een einde aan maken.



Binnenkort wordt een wetsvoorstel behandeld dat een einde maakt aan de beperkingen op de verkoop van alcohol. "Dit is niet langer het droogleggingstijdperk. We leven in 2024 in New York, en dit is een beetje dom," zegt staatssenator James Skoufis.



De manager van het Dutch Village-restaurant in Clymer, een van de zeven nog steeds 'droge' stadjes in New York, kijkt ernaar uit, want het alcoholverbod kost ze veel geld. "We verliezen er zeker omzet door. We zijn niet eens open op zaterdagavond, omdat dat geen succes was."



Van 1920 tot 1933 was in bijna heel de Verenigde Staten de productie en verkoop van alcohol verboden. Alcoholgebruik was in het land een probleem geworden en een verbod moest daar een einde aan maken. Maar de drooglegging had niet het beoogde effect: er werden nog steeds op grote schaal alcoholhoudende dranken gemaakt en gedronken. Maar dan in het illegale circuit. En dus profiteerde vooral de misdaad, want die kon er fors aan verdienen.



Dus werd in 1933 alcoholgebruik door volwassenen weer toegestaan. De drooglegging was formeel voorbij, maar op veel plekken is alcohol toch taboe gebleven. Want de wetgeving kan per district of per gemeente verschillen. In heel Amerika zijn nog plekken waar je geen alcohol kunt kopen.



Niet iedereen is blij met de aanstaande opheffing van het alcoholverbod. Sommigen vinden dat alcoholmisbruik een probleem is, en bovendien willen ze eigen baas blijven. Een bestuurder van het stadje Caneadea: "Het wordt frustrerend als de staat je opdraagt wat je moet doen. Dat neemt steeds meer controle weg van de lokale bevolking." Caneadea stemde voor het laatst in 1986 in een referendum nog vóór het behoud van het alcoholverbod.



Gedronken werd er trouwens niet minder door. Niet in Caneadea, en niet in al die andere plekken in Amerika. Veel mensen weten niet beter dan dat ze naar de volgende stad moeten rijden om hun alcohol te kopen. Maar wie weet krijgen ze in de staat New York straks in hun eigen stadje een slijterij of een leuk barretje.

Reacties

12-04-2024 08:42:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.801

OTindex: 90.543

Quote:

Het wordt frustrerend als de staat je opdraagt wat je moet doen. ben je eigen baas als je iets niet mag?

Niet dat het verschil maakt, behalve voor de horeca

En ja. Het is beter geen alcohol te drinken. Maar dat drooglegging niet werkt,

hebben ze 90 jaar geleden ook al gemerkt ben je eigen baas als je iets niet mag?Niet dat het verschil maakt, behalve voor de horecaEn ja. Het is beter geen alcohol te drinken. Maar dat drooglegging niet werkt,hebben ze 90 jaar geleden ook al gemerkt

12-04-2024 11:28:46 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.691

OTindex: 3.186

Quote:

Niet iedereen is blij met de aanstaande opheffing van het alcoholverbod. Sommigen vinden dat alcoholmisbruik een probleem is, en bovendien willen ze eigen baas blijven Nee, stiekem drinken van illegaal gestookt spul, dat geeft geen overlast!



Je kunt er zelf voor kiezen om niet te drinken, het is niet zo dat als je mag drinken het ook moet. Nee, stiekem drinken van illegaal gestookt spul, dat geeft geen overlast!Je kunt er zelf voor kiezen om niet te drinken, het is niet zo dat als je mag drinken het ook moet.

