Shit happens: dief glijdt uit over hondenpoep tijdens achtervolging

Een achtervolging is woensdagmiddag voor een dief geëindigd met ‘een luchtje’. De man die op de vlucht was, viel in een Roosendaals plantsoen over hondenpoep.De politie zag in Roosendaal een Belgisch voertuig rijden en deed een kentekencheck. Daarop werd duidelijk dat het voertuig gestolen was, waarop de bestuurder een stopteken kreeg.Maar in plaats van de stoppen, reed de automobilist snel weg. De politie zette de achtervolging in en zag hoe gevaarlijk de man door de wijk reed. Uiteindelijk raakte hij een geparkeerde auto en stapte uit. Maar ver kwam hij niet. In een plantsoen viel hij over hondenpoep, waarop de politie hem kon aanhouden.De man wordt donderdag gehoord over de diefstal van de auto en het gevaarlijke rijgedrag dat hij vertoonde. Ook had hij harddrugs in zijn bezit en reed hij onder invloed. Verder zag de politie dat hij zijn gordel onderweg naar Breda afdeed, waarvoor hij een bekeuring kreeg.