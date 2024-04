Dove jongeren wonen boven nachtclub: Win-winsituatie

Bij wonen boven een nachtclub denk je snel aan geluidsoverlast door luidruchtig feestpubliek en harde muziek. Maar niet iedereen heeft daar evenveel last van. Woningcorporatie Ymere koppelde een groep slechthorende jongeren aan de woningen boven club Akhnaton in het centrum van Amsterdam: "Dit is echt een win-winsituatie."



Een van de jonge mensen die een sleutel heeft mogen ophalen voor een van de woningen is Casper Wubbolts. De 30-jarige Amsterdammer slaapt sinds gisteren in zijn nieuwe appartement, pal boven nachtclub Akhnaton.



Het begon allemaal bij een brief die Wubbolts in 2020 schreef aan verschillende woningcorporaties. "Daarin heb ik uitgelegd hoe belangrijk het is voor dove volwassenen om een veilige en sociale woonomgeving te creëren", vertelt hij aan Editie NL. "Het is fijn om met elkaar te praten in onze eigen taal, namelijk gebarentaal."



Woningcorporatie Ymere en nachtclub Akhnaton zagen een oplossing. Vijf appartementen kwamen leeg te staan, waardoor er plek vrijkwam voor de slechthorende volwassenen. "Een leuke oplossing, ik moest er eerst wel een beetje om lachen", vertelt Jeroen Oosterhout, mede-eigenaar van Akhnaton.



Oosterhout is enorm blij met de komst van zijn nieuwe buren, allen tussen de 24 en 32. "Het zijn onwijs leuke jongelui." Ondanks dat de nieuwe bewoners slecht horen, probeert Oosterhout de overlast te minimaliseren. "We hebben een appgroepje waarin ze kunnen aangeven als de muziek te hard is. Je moet met elkaar zien te leven."



Ook Wubbolts is blij met zijn nieuwe stekkie. "Ik vind dat het echt een win-win situatie is. Veel dove mensen willen graag in de stad wonen," vertelt hij. De wooncrisis gooit voor veel mensen echter roet in het eten. "Daarom is dit concept een goed idee, omdat we geen last hebben van geluidsoverlast."



Wel zijn er belangrijke maatregelen getroffen rondom het huis. Zo is er een intercom met camera en zijn er brandveiligheidsinstallaties. Ook zijn er geluidsisolerende maatregelen genomen, zodat er minimaal trillingen door de vloer komen. "Veel mensen denken dat dove mensen geen last hebben van geluiden, maar het is juist belangrijk om te weten dat we trillingen vaak beter kunnen voelen dan horende mensen," vertelt Wubbolts.



Als het aan hem ligt, wordt dit concept voor slechthorende mensen landelijk uitgerold. "Mijn droom is dat er straks veel dove en slechthorende mensen in de stad komen wonen, dat zou echt ideaal zijn."



Hij gaat verder: "Alle dove mensen functioneren in een voor hen vreemde wereld van horenden, maar delen de ervaring om er - zowel letterlijk als figuurlijk - niet bij te horen. We zijn vooral op elkaar aangewezen. Na een dag werken is het fijn om een veilige plek te hebben om te kunnen wonen."



Robert van der Vijver -voorzitter van Slechthorende Jongeren (SH-Jong)- is iets minder enthousiast over het plan. "Niet alle slechthorende mensen horen even slecht of willen in de drukke stad wonen," maakt hij duidelijk.



Je hebt namelijk niet een type slechthorende. In Nederland wonen zo'n 1,5 miljoen slechthorende of dove mensen. Zo bestaan er slechthorende mensen die enkel bepaalde tonen niet kunnen horen, terwijl sommige dove mensen helemaal geen geluid horen. "Maar zolang iemand zelf aangeeft er te willen wonen, lijkt het me prima", vertelt Van der Vijver.



Ook Wubbolts waakt voor vooroordelen tegenover slechthorende mensen. "Doven en slechthorenden worden vaak gezien als minder dan horende mensen. Wij zijn gelijkwaardig aan horende mensen, alleen hebben we een gehoorbeperking, en dus communiceren we in een andere taal."

Reacties

09-04-2024 12:31:23 Buick

Tegen een dove harder gaan praten dat helpt niet, dat horen ze ook niet.

Ik had vroeger, voor de mobieltjes een oudere collega en als iemand de weg kwam vragen dan ging hij dat uitleggen.

Alleen als er een engelstalige man of vrouw de weg vroeg, dan werd het grappig

Mijn collega kon geen engels spreken dus in zijn beste nederlands zei hij hoe er gereden moest worden en als de engelstalige persoon dat niet begreep dan vertelde hij hetzelfde maar dan veel luider.

En die mensen spraken geen nederlands.



09-04-2024 12:34:41 Desiredpotato

Hebben mensen een keer een goed idee, gaan er weer dwazen lopen mierenneuken. Laat die mensen blij zijn dat een een kleine commune hebben op een niche plek waar iedereen blij van wordt, mooi toch.

09-04-2024 12:38:47 Mamsie

Quote:

belangrijk om te weten dat we trillingen vaak beter kunnen voelen



Daar zat ik ook gelijk aan te denken, aan die trillingen. Maar daar wordt dus rekening mee gehouden.

Wie weet hoe gezellig het daar kan worden, leeftijdsgenoten met allemaal dezelfde ongemakken. Daar zat ik ook gelijk aan te denken, aan die trillingen. Maar daar wordt dus rekening mee gehouden.Wie weet hoe gezellig het daar kan worden, leeftijdsgenoten met allemaal dezelfde ongemakken.

09-04-2024 13:34:40 Grouse

@Mamsie : Als ze bij elkaar zitten, hebben ze geen ongemakken.

