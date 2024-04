Franse burgemeester gearresteerd na vondst tientallen kilo's drugs in haar woning

Jamilah Habsaoui (46), de burgemeester van het Franse plaatsje Avallon, is samen met twee van haar broers en vier anderen opgepakt door de politie. Bij een huiszoeking werd bij haar thuis meer dan 70 kilogram wiet en een kilo cocaïne gevonden.

De huiszoeking was onderdeel van een onderzoek naar drugshandel door een van de broers van Habsaoui, melden Franse media. Naast haar huis werd ook het gemeentehuis in het departement Yonne, onderdeel van de regio Bourgondië, minutieus doorzocht.

Habsaoui werd in 2021 benoemd tot burgemeester. Daarvoor was ze gemeenteraadslid en apotheker.

Reacties

09-04-2024 09:54:10 CeeDee

Senior lid

WMRindex: 225

OTindex: 0

en nu nachtapotheker

09-04-2024 10:35:56 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.542

OTindex: 94.421

Een vrouwelijke Franse burgemeester, is dat nou een Maîtresse Bourgeoise?

09-04-2024 11:03:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.504

OTindex: 28.412

@Mamsie : Maîtresse is toch een duur woord voor matras?

