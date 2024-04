Danny woont op de 33e etage en is kapotte lift spuugzat: 'Bekaf na al die trappen!'

Bewoners van het luxe appartementencomplex 'The Roofs' in Den Haag zijn het zat. Al meer dan anderhalf jaar kampen zij met niet-functionerende liften en een gebrek aan veiligheid. Voor een huurprijs van rond de 1500 euro per maand, plus 160 euro voor een parkeerplek, verwachten zij beter.



Danny de Muijden woont op de 33e verdieping en ondervindt vooral last van de lift, die vaker niet dan wel werkt. Regelmatig is het een lange tocht naar boven via de trappen. "Dan moet ik naar boven klimmen", vertelt Danny aan Hart van Nederland. "Ik hijg als een paard en ben dan bekaf", lacht hij. "Ik ben zelf niet heel sportief, maar het lukt me wel. Maar er zijn ook mensen die het niet kunnen."



De frustraties lopen hoog op bij de bewoners van 'The Roofs', ook over de veiligheid. Ondanks herhaalde klachten aan het adres van verhuurder v&bt makelaars, lijkt er geen verbetering in zicht. "De maat is vol voor de bewoners", verzucht Lydia.



Ze maakt zich ook zorgen om de veiligheid. Zo hangt er alleen een AED op de begane grond. "Als er dus iets is met de liften en ze hebben dat ding nodig, dan zijn ze sowieso te laat." Ook Danny vindt het gevaarlijk. "Er moet echt iets gebeuren, want het is echt onveilig."



Eigenaar v&bt makelaars was onbereikbaar voor commentaar. Beheerder CBRE geeft aan niet op de hoogte te zijn van de situatie.

Reacties

08-04-2024 12:19:43 Mamsie

Voor dat bedrag aan huur mag je toch wel een behoorlijke lift verwachten!

Ik vind dit toch wel heel erg slordig!

08-04-2024 12:32:22 Mamsie

Maar je boodschappen naar boven krijgen en de nieuwe tv die je net gekocht hebt, dat wordt een probleem.

Maar je boodschappen naar boven krijgen en de nieuwe tv die je net gekocht hebt, dat wordt een probleem.

We weten niet wat de leeftijd van meneer is maar hopelijk is hij nog vrij jong.

08-04-2024 12:55:22 BatFish

@Emmo : En als je boven komt kun je een half uur naar adem happend van het uitzicht genieten.

08-04-2024 13:21:02 Buick

En dan ben je boven en dan ben je wat vergeten uit de auto, moet je weer helemaal naar beneden.

08-04-2024 13:27:11 allone

Maar gevaarlijk en onverantwoord is het idd wel

