Woonwagenfamilie opgesloten door hekken bij hardloopevenement: 'Ik kon nergens naartoe!'

Toen Laticia en haar vriend zondagochtend wakker werden in hun woonwagen en naar buiten liepen, kregen ze een wel heel vervelende verrassing. De parkeervakken waar hun caravan op staat, waren helemaal omringd door hekken. "Ik kon nergens naartoe."



"Ik word wakker en er staan overal hekken", vertelt Laticia. "We waren letterlijk opgesloten, ik kon nergens naartoe. Ik voel me zwaar gediscrimineerd." De caravan is van de familie Snijders-Pfeiffer en staat op een bijzondere plek: voor het gemeentehuis in Brunssum.



Hiermee protesteert de familie al sinds november 2023 tegen het woonwagenbeleid van de gemeente. Maar op deze zondag is ook de Parelloop die langs de caravan gaat en daarom staan de hekken op deze plek.



"We wisten van de Parelloop", legt de moeder van Laticia, Netje Snijders, uit. "Maar ze hebben ons nooit van tevoren verteld dat ze opgesloten gingen worden." Als haar dochter haar 's ochtends in paniek opbelt, schakelt ze meteen haar advocaat in en eist ze van de gemeente dat de hekken voor 12.00 uur weg zijn.



Als er geen reactie komt vanuit de gemeente, dreigt de familie zelf de hekken weg te gaan halen. De politie komt erbij en probeert te bemiddelen in het conflict en de gemeente verwijdert de eerste rij hekken. Voor de familie was dit echter niet genoeg. Ze eisen dat alle hekken verwijderd worden en krijgen uiteindelijk hun zin.



"Het is jammer dat het zo moet", zegt Frank Jacobs, de vader van Laticia. "Kom met ons praten, dan kunnen we alles netjes oplossen." Dat is hun boodschap aan de gemeente. "Er is eerder al gezegd dat ze niet over ons moeten praten, maar met ons", vult Netje aan.



"Dat gebeurt tot op heden nog niet. Hadden ze dat wel gedaan, dan hadden we hier afspraken over kunnen maken."

Voelen ze zich nu buitengesloten of binnengesloten?

Waarschijnlijk mogen ze in hun caravan sowieso niet daar wonen. Dan vraag je je af wat voor „rechten“ ze hebben. En wat het probleem is.

Zo te lezen staan ze met hun caravan daar nogal illegaal.

Tja, dan valt het te verwachten dat de gang van zaken voor de andere mensen gewoon doorgaat.

En als jij daar last van hebt is een andere staanplaats héél misschien te overwegen! 🤭🙄

