Criminele truc met gezichtsherkenning: ’Hackers kopiëren je gezicht en plunderen je bankrekening’

Deepfakes, oftewel kunstmatig gegenereerde video's en beelden die er zeer realistisch uitzien, worden steeds vaker misbruikt door criminelen voor financiële fraude. Een nieuwe trend is het gebruik van deepfakes om de identiteit van bankklanten te stelen en hun rekeningen te plunderen. ING waarschuwt klanten en neemt zelf ’zichtbare en onzichtbare maatregelen’ om dit te voorkomen. „Mensen kunnen jouw gezicht stelen en namaken”, waarschuwt Ot van Daalen, advocaat root legal & onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht.



Hackers verzamelen foto's en video's van een slachtoffer van sociale media of andere online bronnen.

Met behulp van geavanceerde AI-technieken genereren ze een deepfake-video waarin het gezicht van het slachtoffer naadloos is geplaatst op iemand anders.

De deepfake-video toont het "slachtoffer" dat een bankmedewerker instructies geeft om geld over te maken of de rekening te plunderen.

De criminelen sturen deze neppe video naar de bank en eisen dat de instructies worden opgevolgd, omdat het de echte klant lijkt te zijn.



Banken kunnen misleid worden en grote geldbedragen overmaken naar rekeningen van criminelen.

Slachtoffers kunnen al hun spaargeld en beleggingen verliezen zonder dat ze het doorhebben.

Het is zeer moeilijk om deepfakes te detecteren, waardoor banken kwetsbaar zijn voor deze aanvallen.

Consumenten verliezen vertrouwen in de veiligheid van online bankieren.

Banken en beveiligingsexperts waarschuwen voor deze nieuwe criminele truc en roepen op tot verhoogde waakzaamheid en betere detectiemethoden voor deepfakes om consumenten te beschermen.

Reacties

07-04-2024 16:59:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.529

OTindex: 94.388

En hoe kan je al deze ellende voorkomen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: