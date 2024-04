Vermiste hond na maanden teruggevonden, 3000 kilometer van huis

Mishka, een hond uit de Amerikaanse staat Californië, is na ruim negen maanden vermist te zijn geweest levend teruggevonden... In Michigan, zo'n 3.300 kilometer van huis. Mishka werd binnengehaald door een adoptiecentrum, na meldingen van een zwerfhond in een buitenwijk van Detroit. Bij de intake bleek de hond gechipt te zijn en kon contact worden gelegd met het baasje.Toen het dier binnenkwam bij de opvang was het in goede gezondheid. "Wie haar dan ook verzorgd heeft in de tussentijd, heeft goed voor haar gezorgd", aldus een medewerker. Hoe Mishka in Michigan terechtkwam? "Dat is een vraag waarop alleen Mishka het antwoord weet."Toen baasjes Mehrad en Liz Houman gebeld werden met het nieuws dat hun hond levend was teruggevonden, konden ze hun geluk niet op. De hereniging tussen hond en baasje is door de opvang vastgelegd.