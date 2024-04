Rijkste Nederlander Charlene de Carvalho-Heineken betaalt liefst geen belasting

Charlene de Carvalho-Heineken (69) ontwijkt de belasting die ze in Nederland moet betalen over de dividenden van haar aandelenpakket in Heineken. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Ze is de rijkste Nederlander sinds het overlijden in 2002 van haar vader, biermagnaat Freddy Heineken.

Over de ontvangen Heineken-dividenden moet De Carvalho-Heineken 15 procent dividendbelasting afrekenen. Maar omdat ze de honderden miljoenen euro's aan dividend via een brievenbusfirma in Luxemburg naar belastingparadijs Jersey laat lopen, hoefde ze slechts 2,5 procent belasting te betalen. Dat kostte de Nederlandse schatkist zo'n 30 miljoen euro per jaar.

Met een anti-misbruikmaatregel maakte het kabinet per 1 januari dit jaar een einde aan deze ontwijkmogelijkheid. De Carvalho-Heineken liet daarop een andere constructie opzetten. Nu sluist ze het geld onder een andere noemer door - als terugbetaling van aandelenkapitaal - waardoor ze helemaal geen dividendbelasting meer betaalt.

Reacties

05-04-2024 17:17:12 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.082

OTindex: 1.090

Je kan haar goed te pakken nemen door helemaal geen heineken en andere merken die dat bedrijf produceert te kopen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: