Tesla-chauffeur schreeuwt van angst als auto mysterieuze figuren op het kerkhof detecteert

Een Tesla-bestuurder en zijn passagiers waren doodsbang toen het bedieningsscherm van de auto verschillende ‘geesten’ ontdekte.Er vond een griezelig incident plaats toen een Tesla-auto 's nachts mysterieuze figuren op een kerkhof leek te detecteren.De man die reed, die anoniem wilde blijven, reed langs een begraafplaats in Rhode Island, VS, toen de figuren naar verluidt op het bedieningsscherm van zijn auto verschenen.Met zijn verloofde en broer in de auto schreeuwden ze allemaal geschokt terwijl er steeds meer figuren op het scherm verschenen, aldus de geschrokken automobilist.Hij zei: “[Ik kan] bevestigen dat dit geen paasei is die Elon heeft toegevoegd, aangezien ik dit al vaak heb geprobeerd."Het gaat niet alleen om het oppakken van de grafstenen, want zelfs als dat zo was, zouden ze stil op het scherm verschijnen."