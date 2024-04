Non-binaire Canadees (33) eist beide geslachtsorganen en stapt naar rechter

Een 33-jarige Canadees KS, die zich identificeert als non-binair, is in naar de rechtbank in Toronto gegaan om een nogal ongebruikelijke geslachtsoperatie te kunnen ondergaan. Die wil namelijk hun werkzame penis behouden, maar daarnaast ook een vagina. Het kiezen van een van de twee is volgens hen 'een onwettige vorm van conversietherapie en een overtreding van de Ontario Human Rights Code', schrijft The Telegraph.

KS identificeert zich ’als een mix’ en wil dus beide geslachtsorganen tussen de benen hebben. Het verzoek werd door de zorgverzekeraar afgewezen, want die operatie is volgens hen ’te experimenteel’. Maar volgens KS hoeft een geslachtsoperatie niet per se binair te zijn.

De gewenste operatie kan in Texas worden uitgevoerd, kost meer dan tienduizend euro en zou voor rekening moeten komen van de Canadese belastingbetaler. De arts van KS ondersteunt het verzoek en schreef aan de rechtbank: “Het is heel belangrijk voor KS om een vagina te hebben voor de persoonlijke interpretatie van haar genderexpressie, maar ze wil ook haar penis behouden.”

Afgelopen jaar werd een vergelijkbare operatie wel door de Canadese zorgverzekeraar vergoed. Het is nog onduidelijk of de rechtbank meegaat met het verzoek van KS. Een uitspraak kan nog maanden duren, vanwege de complexe medische materie.

Critici zetten vraagtekens bij de opmerkelijke en gewaagde operatie. De kans op complicaties en extra operaties baart hen zorgen. Ze stellen dat deze zaak laat zien 'hoe doorgeslagen' de transzorg is, en vinden het onverantwoord om dit soort verzoeken aan te nemen gezien de enorme wachtlijsten en tekort aan zorgpersoneel.

Reacties

04-04-2024 16:42:26 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.080

OTindex: 1.090

Hij is niet non binair , hij kan gewoon niet kiezen.



04-04-2024 16:45:13 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.234

OTindex: 53.268

Misschien zei iemand tegen hem: Go f*ck yourself en dacht hij: dat is een verdomd goed idee!

04-04-2024 16:56:51 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.080

OTindex: 1.090



@Emmo , maar die wordt daarmee geboren, deze wil alles , maar dan wel gratis.

04-04-2024 21:01:07 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.559

OTindex: 4.886

Ik hoef zelf geen vagina. Ik mag er af en toe een lenen

