Politie zoekt man die voor duizenden euro's aan gezichtscrème heeft gestolen

De politie deelt beelden op haar website van een verdachte die in de maanden februari en maart voor duizenden euro's aan gezichtscrème stal bij Kruidvat-filialen in Delft en Rijswijk. Hij deed dat samen met een andere verdachte, die al wel aangehouden is.Op camerabeelden is te zien dat de mannen niet bepaald voorzichtig te werk gaan. Op sommige beelden staan er gewoon andere klanten naast als de mannen de schappen met de dure gezichtscrème leegtrekken. In een enkel geval leidde dit tot klanten die het winkelpersoneel waarschuwde. De mannen namen toen snel de benen voordat het winkelpersoneel in kon grijpen.In totaal heeft het duo zich in de periode van 16 februari tot 20 maart schuldig gemaakt aan acht diefstallen, waarbij ze duizenden euro's aan cosmetica buitmaakten. Een verdachte is vorige week in Rotterdam aangehouden, naar de ander is de politie nog op zoek.De politie roept getuigen of eventuele bekenden van de man op zich te melden met tips.Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De politie komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.