President Botswana dreigt 20.000 olifanten naar Duitsland te sturen

De president van het Afrikaanse Botswana dreigt 20.000 olifanten naar Duitsland te sturen, omdat hij vindt dat de Duitsers zich te veel bemoeien met de olifantenjacht in zijn land.



De Duitse minister van Milieu Steffi Lemke stelde onlangs een verbod op de import van olifantentrofeeën voor. Maar volgens president Mokgweetsi Masisi gaat zijn land gebukt onder een olifantenplaag.



Masisi ziet het verbod als bemoeienis met de manier waarop de overlast door olifanten wordt aangepakt.



Volgens de president zijn er in Botswana zo'n 130.000 olifanten, die bovendien regelmatig mensen zouden vertrappen, gewassen vernielen en dorpen vernietigen. Hij ziet de gecontroleerde jacht dan ook als 'duurzaam gebruik' van de dieren, en is tegen de voorgestelde restricties.



Volgens hem doet Botswana al genoeg om de dieren te beschermen. "Het is heel gemakkelijk om in Berlijn te zitten en een mening te hebben over onze zaken in Botswana. Wij betalen de prijs voor het behoud van deze dieren voor de wereld", aldus Masisi.



Als de Duitsers het behoud van de olifanten zo belangrijk vinden, dan nemen ze ze zelf maar, redeneert hij. Daarom biedt hij 20.000 van de dieren aan. "We accepteren geen nee", aldus de president. Als voorwaarde stelt hij wel dat de olifanten vrij door Duitsland kunnen rondlopen, schrijft tabloid Bild.



Eerder gaf president Masisi al 8.000 olifanten weg aan buurland Angola.



Een woordvoerder van dierenrechtenorganisatie PETA zegt tegen Politico juist blij te zijn met het voorgenomen verbod op jacttroffeeën in Duitsland. De woordvoerder noemt jachttroffeeën 'een hobby voor rijke, afgestompte mensen die meer geld dan moraal hebben."

Reacties

04-04-2024 08:26:47 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.877

OTindex: 7.880

Quote:

"We accepteren geen nee",aldus de president.

Ja, het gaat ook best ver als Duitsland gaat bepalen wat het beleid van Botswana inhoud betreffende olifanten. Geef de president van Botswana eens ongelijk. Gewoon het overschot van olifanten naar Duitsland sturen.



Laatste edit 04-04-2024 08:27 Ja, het gaat ook best ver als Duitsland gaat bepalen wat het beleid van Botswana inhoud betreffende olifanten. Geef de president van Botswana eens ongelijk. Gewoon het overschot van olifanten naar Duitsland sturen.

04-04-2024 09:12:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.430

OTindex: 28.410

@GroteMop1983 :

als Duitsland gaat bepalen wat het beleid van Botswana inhoud betreffende olifanten. Quoteals Duitsland gaat bepalen wat het beleid van Botswana inhoud betreffende olifanten. Toch is dat wat veel ngo's, niet alleen in Afrika, doen.

04-04-2024 09:19:09 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.760

OTindex: 90.414

Er zijn idd te veel mensen die zich met van alles bemoeien

Maar 20.000 olifanten in Duitsland lijkt me wel wat. Worden die per schip gestuurd.

Ben bang dat ze niet lang zullen overleven

04-04-2024 09:22:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.430

OTindex: 28.410





Waarom zie je in Duitsland geen olifanten? Omdat ze zich zo alderakeligst goed kunnen verstoppen @allone : Dat weet je niet:Waarom zie je in Duitsland geen olifanten? Omdat ze zich zo alderakeligst goed kunnen verstoppen

04-04-2024 09:25:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.760

OTindex: 90.414





Laatste edit 04-04-2024 09:25 @Emmo : aaaah. Waarschijnlijk hebben ze rode sokjes aan en zitten in het aardbeienveld

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: