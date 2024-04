Cruisereis wordt dure grap: groep toeristen is na uitstap te laat terug bij schip en mag niet meer opstappen

Acht cruisepassagiers werden vorige week achtergelaten op het eiland Sao Tomé en Principe, een eiland voor de westkust van Afrika. Volgens BBC waren

Oei, dat is een onbuigzame houding van de kapitein en uiteraard ook erg fout van de lokale gidsen. Lijkt me een akelige situatie, zeker voor mensen die medicatie missen.

03-04-2024 17:07:15

Cruiseschepen hebben normaal gesproken een zeer strak schema, waar normaal gesproken alleen in noodgevallen (ziekte, dood en dergelijke) van wordt afgeweken.



In het artikel heb ik niet kunnen lezen hoevéél de passagiers te laat waren. In het geval van Sao Tomé ligt het schip op rede (ik ben er geweest, er is geen adequate haven) en de passagiers zijn dan ook nog eens afhankelijk van bootjes voor het halen en brengen. Misschien lag daar de pijn.