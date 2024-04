Een roze brandweerwagen en mayo-likeur: dit zijn de beste Noord-Hollandse 1 aprilgrappen

Frans Duijts die zijn oude baan als vrachtwagenchauffeur weer oppakt en chocolade met Karamel Strooizout-smaak: ook dit jaar doen Noord-Hollandse bedrijven weer volop mee met het maken van grappen op 1 april. NH zet de beste hieronder voor je op een rijtje.



Nieuw: Zaanse mayonaise-likeur

Liefhebbers van Zaanse Mayonaise opgelet: binnenkort kun je bij de slijterij een likeur kopen met de smaak van jouw favoriete saus. Gall & Gall en Van Wijngaarden bv, het bedrijf achter de Zaanse Mayonaise, zijn een samenwerking aangegaan om je vingers bij af te likken. "Een unieke blend van zachte, romige smaken met een vleugje spanning", schrijven ze zelf online.



En bij een nieuwe likeur hoort natuurlijk ook een nieuwe cocktail: de Mayo Tai cocktail. Die maak je door Zaanse Mayo Likeur te mixen met witte en donkere rum, triple sec, amandelsiroop en ijsblokjes. Als je je smaakpapillen echt op de proef wil stellen, kan je ook een beetje sojasaus toevoegen. "Voor een umami-effect", aldus de slijter.



Chocola met Karamel Strooizout-smaak

Bakkerij Dunselman uit Den Helder heeft een oplossing gevonden voor het overschot aan strooizout. Ze zijn begonnen met het produceren van chocolade met de smaak van Karamel Strooizout, naar de populaire chocoladesmaak Karamel Zeezout.



Je kunt chocoladerepen, bonbons en tulbanden kopen met de nieuwe smaak. "Duurzaamheid was nog nooit zo lekker", aldus de bakkerij, die vorig jaar op 1 april uitpakte met het PaasAI.



Roze brandweerwagen in Opmeer

De brandweer in Opmeer wil meer vrouwen in de gelederen krijgen. Daarom hebben ze iets bijzonders bedacht: ze hebben een Specialistisch Blusvoertuig roze gespoten. Ze hopen daarmee twijfelende vrouwen over de streep te trekken om bij de brandweer te gaan.

