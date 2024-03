Britse artsen adviseren paaseitjes te eten: 'Het leven is te kort'

Als het aan Britse artsen ligt, hoeft niemand zich ooit nog schuldig te voelen na het eten van paaseieren. Waar de gezondheidsraad van het land opriep om minder chocolade-eitjes weg te kanen, tippen artsen juist om er niet zoveel op te letten. Hun argument: het leven is te kort.



Dokter Andrew Kelso van de National Health Service (NHS) in Engeland, schrijft in een blog dat hij alle Britten adviseert om voor zichzelf te zorgen. Vanaf Goede Vrijdag tot Paasmaandag zijn huisartspraktijken namelijk gesloten. Ook schrijft hij dat we rond de paasdagen geneigd zijn meer en ongezonder te eten.



Een van zijn adviezen: beperk je suiker en calorie├źn een beetje. "Dat doet ons lichaam weinig goeds." Op Twitter reageren artsen ietwat gefrustreerd. "Ik ben dokter op de intensive care", schrijft iemand op Twitter. "Het leven is kort. Eet dat paaseitje." Een verpleegster reageert instemmend, net als een dokter palliatieve zorg. Zelfs een tandarts valt de eerste dokter bij.



Volgens andere critici heeft het niet zoveel met de paaseieren te maken. "Ik betwijfel of er heel veel mensen bij de spoedeisende hulp aankloppen vanwege een chocolade-ei-gerelateerd ongeluk."

